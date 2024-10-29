我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國首富換人「字節跳動」張一鳴身價3500億人民幣最有錢

MLB世界大賽G3／洋基2：4主場再敗 道奇3勝聽牌了

中國首富換人「字節跳動」張一鳴身價3500億人民幣最有錢

中國新聞組／即時報導
張一鳴1983年4月出生於福建龍岩，客家人，南開大學軟件工程專業畢業，為字節跳動原首席執行官（CEO）、創辦人。張一鳴以人民幣3500億元身價，成為2024胡潤百富榜的中國首富。（中新社）
張一鳴1983年4月出生於福建龍岩，客家人，南開大學軟件工程專業畢業，為字節跳動原首席執行官（CEO）、創辦人。張一鳴以人民幣3500億元身價，成為2024胡潤百富榜的中國首富。（中新社）

2024胡潤百富榜29日公布，農夫山泉創辦人鐘睒睒讓出坐了三年之久的中國首富寶座。抖音母公司「字節跳動」41歲創辦人張一鳴，則以人民幣3500億元身價，首度成為中國首富，他也是過去26年來第18位中國首富，以及第一位「80後」白手起家的中國首富。

根據胡潤研究院29日公布的報告，今年共有1,094位個人財富超過人民幣50億元的企業家登上今年胡潤百富榜，比去年減少12%（147位）。

上榜企業家總財富人民幣21兆元，比去年下降10%（2.4萬億）。人民幣千億級企業家比去年減少4位，達26位；10億美元企業家比去年減少142位，至753位。

其中張一鳴靠著抖音、TikTok等短影音平台，其個人財富比去年大增人民幣1,050億元，以3,500億元首次成為中國首富。

鐘睒睒財富則比去年減少人民幣1,100億元，以3,400億元居次，主要是因農夫山泉今年二季業績增長放緩。

騰訊53歲的創辦人馬化騰身價較去年增加人民幣350億元，以3,150億元位居第三，主要是由於騰訊在遊戲、廣告、雲端業務等方面的表現顯著，推動了公司整體業績的提升。

胡潤研究院指出，從財富來源看，工業產品、消費品、大健康、房地產和食品飲料是上榜企業家的前五大財富來源。

在地域分布上，上榜企業家最集中的城市依然是北京、上海和深圳。其中，北京以115位上榜企業家位居榜首，雖然比去年減少了24位，但仍然保持領先地位。上海則以112位上榜企業家緊隨其後，超越了深圳的108位，成為富豪第二多的城市。

農夫山泉 抖音 雲端

上一則

中國第4批航天員將執行載人登月任務 2人來自港澳

下一則

港媒：中共高壓反腐 料將繼續抓捕「軍工虎」

延伸閱讀

北京一小學發生隨機砍人事件 入夜警力部署維穩

北京一小學發生隨機砍人事件 入夜警力部署維穩
美團無人機送外賣 港下單10分鐘後可從深圳取貨

美團無人機送外賣 港下單10分鐘後可從深圳取貨
中國外賣平台美團推無人機搶客 港人下單後深圳取貨

中國外賣平台美團推無人機搶客 港人下單後深圳取貨
深圳日童遇刺 共同社：中方稱刑事案審判將被公開

深圳日童遇刺 共同社：中方稱刑事案審判將被公開

熱門新聞

落馬的江西萬年縣委書記毛奇與女下屬玩「人體輸送帶」遊戲。（視頻截圖）

江西縣官與整排女下屬玩「人體輸送帶」 網酸：毛書記真性福

2024-10-24 07:30
吉林長春一名24歲男子，多次從高空向下投擲物品，並因此造成一死一傷，遭判處死刑立即執行。（圖／取自觀察者網）

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

2024-10-21 14:56
沙白和父親的「最後一張合影」。（取材自微博）

不願「每周3次透析維持生命」患紅斑狼瘡滬女在瑞士安樂死

2024-10-25 02:17
中國五個行業都陷入產能過剩，過剩産能透過出口流向世界。（新華社）

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

2024-10-26 10:23
網傳涉事女網紅。（取材自微博）

廈門女公職自曝是男幹部小四 「他帶我飛遍各地」

2024-10-24 08:30
銀元價值不菲，陝西絕戶老人生前埋下的一壺銀元，讓覬覦的兩名男子最終被判刑；示意圖，圖非當事人。(中新社)

陝絕戶老人生前埋1壺銀元 2男用探測儀挖109枚 出事了

2024-10-28 09:30

超人氣

更多 >
李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網
9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估
好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸
好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染
擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣

擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣