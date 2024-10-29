中國首富換人「字節跳動」張一鳴身價3500億人民幣最有錢

張一鳴1983年4月出生於福建龍岩，客家人，南開大學軟件工程專業畢業，為字節跳動原首席執行官（CEO）、創辦人。張一鳴以人民幣3500億元身價，成為2024胡潤百富榜的中國首富。（中新社）

2024胡潤百富榜29日公布，農夫山泉 創辦人鐘睒睒讓出坐了三年之久的中國首富寶座。抖音 母公司「字節跳動」41歲創辦人張一鳴，則以人民幣3500億元身價，首度成為中國首富，他也是過去26年來第18位中國首富，以及第一位「80後」白手起家的中國首富。

根據胡潤研究院29日公布的報告，今年共有1,094位個人財富超過人民幣50億元的企業家登上今年胡潤百富榜，比去年減少12%（147位）。

上榜企業家總財富人民幣21兆元，比去年下降10%（2.4萬億）。人民幣千億級企業家比去年減少4位，達26位；10億美元企業家比去年減少142位，至753位。

其中張一鳴靠著抖音、TikTok等短影音平台，其個人財富比去年大增人民幣1,050億元，以3,500億元首次成為中國首富。

鐘睒睒財富則比去年減少人民幣1,100億元，以3,400億元居次，主要是因農夫山泉今年二季業績增長放緩。

騰訊53歲的創辦人馬化騰身價較去年增加人民幣350億元，以3,150億元位居第三，主要是由於騰訊在遊戲、廣告、雲端 業務等方面的表現顯著，推動了公司整體業績的提升。

胡潤研究院指出，從財富來源看，工業產品、消費品、大健康、房地產和食品飲料是上榜企業家的前五大財富來源。

在地域分布上，上榜企業家最集中的城市依然是北京、上海和深圳。其中，北京以115位上榜企業家位居榜首，雖然比去年減少了24位，但仍然保持領先地位。上海則以112位上榜企業家緊隨其後，超越了深圳的108位，成為富豪第二多的城市。