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中國最大白梨產業帶核心區 河北辛集市打造品牌

陳文杰／河北辛集報導
河北辛集近年傾力打造品牌發展梨果產業。圖為當地梨果加工企業空拍。(圖／本報河北傳真)
河北辛集近年傾力打造品牌發展梨果產業。圖為當地梨果加工企業空拍。(圖／本報河北傳真)

河北省辛集市為中國最大的白梨產業帶核心區。近年圍繞農業增效、農民增收目標，依託當地優勢種植養殖資源和技術積累，推動農業產業升級，並充分利用互聯網技術打造品牌，結合智慧農業發展特色產業。

辛集市有2000多年的梨樹種植歷史，從種植到加工擁有完整的產業鏈，擁有多家大規模的果品貯藏加工龍頭企業。近年來，該市把「品質為王、品牌制勝、產銷並重」作為梨果產業發展的新方向，一方面大力實施黃冠梨、秋月梨、蘋果、鮮桃等梨果產業提質增效工程，另一方面充分利用互聯網技術，傾力打造辛集水果品牌，發展梨果產業。

作為當地代表企業之一，翠王果品總經理徐廣達表示，公司擁有較完善的產業鏈條，鮮果原料供應穩定。2018年開始，積極借助互聯網技術，從事電商銷售，在電商平台建立店鋪，打造「翠王」黃冠梨品牌，「公司同時踏足直播領域，設有不同的直播組，有的在果園，有的在直播間，透過短視頻平台推介梨果，屢創佳績。」

冷庫作為梨果保鮮的重要支撐，也是企業優勢所在。徐廣達介紹，冷庫技術分為兩種不同形式，包括調節溫度、調節氣體含量，都可起到梨果「冬眠」的效果，「你會發現我們現在存的貨，梨的把是綠色的，然後到一定時間後它可能還是綠色的，過了一年之後它還是綠色的。」

他同時指出，一個冷庫基本可容納2萬件左右梨果，賣完庫存才會去開另外一個，實現「大家什麼時候想吃的時候就有，而且保證新鮮度。」

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