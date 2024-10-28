看脫口秀被叫大姐 上海29歲女控訴「心靈創傷」 網友舌戰

上海一名29歲女生看脫口秀被喊「大姐」，感覺被冒犯，要主持人「滾」。(視頻截圖)

近日上海一名29歲女生吐槽看脫口秀時，被主持人喊「大姐」，女生感覺自己被冒犯，主持人迅速改口「小姐姐」，該觀眾回覆「滾」。女生事後將經歷發布到網上，引發了一場輿論風暴。脫口秀的主辦方表示已對該名觀眾道歉，並贈送兩張門票，但女觀眾卻回應不需要，「這一補償無法彌補我的心理創傷。」

綜合媒體報導，近日在上海的一場脫口秀表演中，男主持人為了活躍氣氛，鼓勵觀眾放聲大笑，毫無拘束，並對現場觀眾呼出了「大哥，大姐」這樣的稱謂，卻讓一位女觀眾火冒三丈，直接向男主持人發問：「你叫我大姐？」

這一問，瞬間把現場氣氛炸開了鍋。男主持人顯然被突如其來的反應搞懵了，趕緊改口：「小姐姐！」但台下的女觀眾顯然沒有給他留情，直接回應：「滾！」

女觀眾不甘示弱，把這段經歷發到了網上，控訴男主持人的稱呼讓她感受到「公眾壓力」，甚至「內心焦慮全被勾起」，這讓她覺得「毫無尊重」，真是令人匪夷所思。她的這番話引來了不少網友的共鳴，大家紛紛表示：「這位女士說得太對了，尊重真的應該是最基本的。」

面對如此巨大的輿論壓力，脫口秀的主辦方高笑喜劇發聲，表示對女觀眾進行鄭重道歉，同時也提到會對男主持人進行批評教育。他們還表示，會在後續演出中嚴格整改，力求給觀眾更好的體驗。

對於脫口秀主辦方的道歉，這位女觀眾並沒有顯得太滿意，她強調兩張贈票根本無法彌補她的「心靈創傷」。「幽默不應以貶低別人為代價，尊重才是任何表演的底線。」

這番話再一次道出了她的心聲，也引起了很多網友的共鳴。有網民說，「這是用長相來猜年齡的嗎？素質可真高。一個50歲的漂亮明星，坐在那，我不信他會喊大姐。也不看自己長啥樣，還喊人家大姐？」

也有不少網民有不一樣的看法，認為這位女觀眾「小題大作」：「這點冒犯都受不了那還是別看脫口秀了」、「好低門檻的破防」、「女的的肚量就這麼一點？」、「那要是喊你阿姨那......」、「我尋思著30的男的被叫大哥也沒什麼啊，大姐咋了」。