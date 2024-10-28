我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CBS：川普大規模遣返計畫每年花費約880億

提前投票首日 紐約市14萬人完成投票創新高

看脫口秀被叫大姐 上海29歲女控訴「心靈創傷」 網友舌戰

中國新聞組／綜合報導
上海一名29歲女生看脫口秀被喊「大姐」，感覺被冒犯，要主持人「滾」。(視頻截圖)
上海一名29歲女生看脫口秀被喊「大姐」，感覺被冒犯，要主持人「滾」。(視頻截圖)

近日上海一名29歲女生吐槽看脫口秀時，被主持人喊「大姐」，女生感覺自己被冒犯，主持人迅速改口「小姐姐」，該觀眾回覆「滾」。女生事後將經歷發布到網上，引發了一場輿論風暴。脫口秀的主辦方表示已對該名觀眾道歉，並贈送兩張門票，但女觀眾卻回應不需要，「這一補償無法彌補我的心理創傷。」

綜合媒體報導，近日在上海的一場脫口秀表演中，男主持人為了活躍氣氛，鼓勵觀眾放聲大笑，毫無拘束，並對現場觀眾呼出了「大哥，大姐」這樣的稱謂，卻讓一位女觀眾火冒三丈，直接向男主持人發問：「你叫我大姐？」

這一問，瞬間把現場氣氛炸開了鍋。男主持人顯然被突如其來的反應搞懵了，趕緊改口：「小姐姐！」但台下的女觀眾顯然沒有給他留情，直接回應：「滾！」

女觀眾不甘示弱，把這段經歷發到了網上，控訴男主持人的稱呼讓她感受到「公眾壓力」，甚至「內心焦慮全被勾起」，這讓她覺得「毫無尊重」，真是令人匪夷所思。她的這番話引來了不少網友的共鳴，大家紛紛表示：「這位女士說得太對了，尊重真的應該是最基本的。」

面對如此巨大的輿論壓力，脫口秀的主辦方高笑喜劇發聲，表示對女觀眾進行鄭重道歉，同時也提到會對男主持人進行批評教育。他們還表示，會在後續演出中嚴格整改，力求給觀眾更好的體驗。

對於脫口秀主辦方的道歉，這位女觀眾並沒有顯得太滿意，她強調兩張贈票根本無法彌補她的「心靈創傷」。「幽默不應以貶低別人為代價，尊重才是任何表演的底線。」

這番話再一次道出了她的心聲，也引起了很多網友的共鳴。有網民說，「這是用長相來猜年齡的嗎？素質可真高。一個50歲的漂亮明星，坐在那，我不信他會喊大姐。也不看自己長啥樣，還喊人家大姐？」

也有不少網民有不一樣的看法，認為這位女觀眾「小題大作」：「這點冒犯都受不了那還是別看脫口秀了」、「好低門檻的破防」、「女的的肚量就這麼一點？」、「那要是喊你阿姨那......」、「我尋思著30的男的被叫大哥也沒什麼啊，大姐咋了」。

上一則

福州高校外 市民每天排隊百米買「浙江鍋盔」…背後有故事

下一則

北京鼎泰豐「股東之爭」初步協商破局 無法交接公司章

延伸閱讀

昔日上海首富…周正毅現身直播帶貨 至今仍被香港通緝

昔日上海首富…周正毅現身直播帶貨 至今仍被香港通緝
上海禁萬聖節裝扮 「清皇帝」被驅離 南京、杭州玩得嗨

上海禁萬聖節裝扮 「清皇帝」被驅離 南京、杭州玩得嗨
今年萬聖節不許喬裝打扮？上海巨鹿路沿路部署警察

今年萬聖節不許喬裝打扮？上海巨鹿路沿路部署警察
美國現象／美中台華人 闖入脫口秀市場

美國現象／美中台華人 闖入脫口秀市場

熱門新聞

落馬的江西萬年縣委書記毛奇與女下屬玩「人體輸送帶」遊戲。（視頻截圖）

江西縣官與整排女下屬玩「人體輸送帶」 網酸：毛書記真性福

2024-10-24 07:30
吉林長春一名24歲男子，多次從高空向下投擲物品，並因此造成一死一傷，遭判處死刑立即執行。（圖／取自觀察者網）

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

2024-10-21 14:56
沙白和父親的「最後一張合影」。（取材自微博）

不願「每周3次透析維持生命」患紅斑狼瘡滬女在瑞士安樂死

2024-10-25 02:17
中國五個行業都陷入產能過剩，過剩産能透過出口流向世界。（新華社）

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

2024-10-26 10:23
受中國消費者需求低迷影響，LVMH的產品銷售下滑。圖為北京一處購物中心內的LV專賣店。（路透）

中國奢侈品市場變化 敲響警鐘

2024-10-20 10:40
年輕人「將行李穿在身上」。（取材自中新經緯／皮皮供圖）

中國年輕人搭廉航 流行將「行李穿身上」 行李箱少了四、五斤

2024-10-18 06:30

超人氣

更多 >
11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好

11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好
4生肖連三年迎好運 屬豬創業順遂、他們桃花朵朵開

4生肖連三年迎好運 屬豬創業順遂、他們桃花朵朵開
南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告
李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網
法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被補控罪

法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被補控罪