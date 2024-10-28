前上海首富落魄？周正毅直播帶貨、表白結5次婚的網紅

染金髮的周正義現身于文紅直播間。(視頻截圖)

上海前首富周正毅近日以一頭金髮現身網紅于文紅的直播間直播帶貨，稱「助力新疆 農民」。周正義曾因金融犯罪入獄，此次與曾涉隱匿收入被罰的于文紅同台，甚至在直播中向于文紅「表白」，讓不少網民稱「從輝煌走向落魄」。網傳周正義仍戴著價值百萬（人民幣，下同）的手表、衣服是LV、開勞斯萊斯代步，依然奢華。

綜合媒體報導，周正毅是前上海地產控股公司董事會主席，原農凱集團公司董事長，以「阿毛燉品」在上海發跡，2000年前後旗下擁有多家上市公司，成為上海首富。

現年63歲的周正毅搭檔于文紅現身抖音 直播間。周正毅說，「很多人問起，會長（指周正毅）那麼凶，你（于文紅）為什麼能和會長成為朋友，我說不但成朋友，可能還有另外一種朋友，大家都有這種機會，因為會長單身嗎？我也單身對嗎。」于文紅笑回，周正毅的女友很多，她怕挨揍。

有網民稱，周正毅將自己擺在直播鏡頭前，這很不符合昔日大老的人設，但也表明他「放下身段」嘗試當前最熱門的電商帶貨模式。

周正毅自去年11月開始活躍於抖音，目前有11.1萬粉絲。他一改往日西裝革履的形象，在影片中基本以休閒造型出鏡，內容以分享日常生活為主。

與周正毅搭檔帶貨的于文紅充滿爭議，她自稱5次結婚、4次離婚，曾因在直播間多次與他人罵戰遭封禁。從事醫學美容生意的于文紅本人也熱中整容，曾表示「我的臉就是我們企業的信用」。據「中新經緯」報導，于文紅是香港 虞美人國際集團創始人，曾因「隱匿收入47億元」被稅務機關罰款8800多萬元，也曾因虛假宣傳被杭州市場監督局處罰。

周正毅的妻子毛玉萍2020年也開通抖音帳號，多次分享當年與周正毅的創業經歷和感情生活，目前已吸引77.6萬人關注。不少網民表示，毛、周兩人先後加入網路直播帶貨，是昔日上海首富落魄的象徵。