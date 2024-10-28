中國博文創小物「鳳冠冰箱貼」賣瘋 靈感源自明孝端皇后

鳳冠木質冰箱貼。(取材自北京日報)

中國國家博物館 以明孝端皇后鳳冠為靈感設計的「鳳冠冰箱貼」近日火爆，上架兩個小時，賣出1700個；上市三個月，賣了近8萬個。該文創展品帶火同系列文創銷售總額突破1000萬人民幣，堪稱是國博近20年當之無愧的銷冠。

北京日報報導，明孝端皇后鳳冠前部飾有九條金龍，口銜珠滴，下有八只點翠金鳳，後部也有一金鳳，共九龍九鳳。

「鳳冠冰箱貼」在沒有任何宣傳下，天降式大紅，國博文創團隊也無法理解，畢竟這是一款差點被淘汰的方案，原因是這冰箱貼比多數成人巴掌大的冰箱貼大了足足一圈。只是預製了一小批貨，沒想到就火了。

明孝端皇後鳳冠。(取材自北京日報)

國博文創商店購買人潮。(取材自北京日報)

國博經營開發部副主任廖飛說，三層木質材質疊加製作的鳳冠冰箱貼，可以散發出類似金屬的光澤，平面印製的珠粒甚至有裸眼3D感。「冠上鑲嵌的紅藍寶石需要純手工年皆，歪一點都會返廠。為了增添靈動感，帽翅改成了可以活動的。」

廖飛說，「冰箱貼工藝繁複，必須在保證絕對質量前提下，考慮提升產能。不能盲目追求虛火。目前，冰箱貼日產能已經達到3000件左右，還在提速。」

有消費者評價這款鳳冠冰箱貼「重工，有面兒」、「直擊心靈的中式審美」。

國博為了接住這「潑天的富貴」，在西大廳開了清晨「臨時專場」，為了方便觀眾一站式買到鳳冠冰箱貼。

設計團隊還主動蹭了一波鳳冠熱度，包括筆記本、化妝鏡、徽章、毛絨玩具、鑰匙扣、馬面裙、咖啡 等10餘款鳳冠系列產品陸續上市。其中，鳳冠雪糕上市時趕上北京已經立秋，結果次日雪糕斷貨。

古代中國展廳裡，鳳冠是目前唯一需要排隊欣賞的展品。社交媒體上，最時髦的打卡方式已經變成舉著購買到的鳳冠冰箱貼與鳳冠合影。

鳳冠鑰匙扣。(取材自北京日報)

鳳冠分離式書籤。(取材自北京日報)