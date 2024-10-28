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昔日上海首富…周正毅現身直播帶貨 至今仍被香港通緝

中央社／香港28日電
上海前首富周正毅。（取材自新華網）
上海前首富周正毅。（取材自新華網）

據報導，中國上海前首富周正毅近日現身網紅于文紅的網上「帶貨」直銷活動，引來公眾關注；周正毅早年因為捲入挪用社保基金案而入獄，並因作假證供，至今仍然被香港廉政公署通緝。

綜合中國媒體及網路訊息，周正毅近日搭檔于文紅現身短片平台「抖音」直播間，為新疆農產品「帶貨」。

周正毅的出現引起公眾關注，不少網民表示，曾是商界大老的周正毅「帶貨」，是從輝煌走向落魄。

現年63歲的周正毅自去年11月起活躍於「抖音」，目前有11.1萬「粉絲」；據網民上載的短片，周正毅仍然過著奢華生活，手戴價值過百萬的名錶、座駕是勞斯萊斯。

周正毅曾是香港上市的上海地產控股主席、農凱集團公司董事長，一度被財經雜誌「富比士」封為上海首富。

周正毅於2003底因涉嫌虛報註冊資本罪和操縱證券交易價格被捕，判刑3年。其後，他捲入上海社保案，事件導致中共上海市委書記陳良宇落馬；2007年，周正毅因行賄等罪名再被判刑16年，2020年出獄。

社保案即「上海社保基金挪用案」，於2006發生，當時北京中央指上海部分政府官員違規動用社會保障基金進行投資活動，事後遭懲處的有陳良宇、上海寶山區區長秦裕、上海勞動和社會保障局局長祝均一、中國國家統計局局長邱曉華等。

社保案被部分海外媒體視為中共高層鬥爭而引發的一起重大政治事件。

2021年4月，獲釋的周正毅曾在上海舉辦生日宴，當地多名知名電視台主持參加，引起了上海當局關注，要求相關電視台查核，確保主持人不再參加與身分不符的活動。

另據香港明報今天報導，目前周正毅仍被香港廉政公署以涉嫌串謀詐騙、作虛假陳述兩項控罪通緝。

周正毅的妻毛玉萍也曾在香港捲入官非，2003年被捕，被控妨礙司法公正、詐騙罪成，2008年出獄。今年5月，毛玉萍被高等法院頒令破產。

周正毅之妻毛玉萍當年隨周一同入獄。（取材自南方周末／CFP供圖）
周正毅之妻毛玉萍當年隨周一同入獄。（取材自南方周末／CFP供圖）

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