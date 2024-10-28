拚經濟讓空氣品質變差？ 北京再現霧霾天

不少民眾認為，近兩年北京的空氣品質又變差了。圖為北京早前霧霾資料照。（美聯社）

「嗓子特別難受」，秋高氣爽的北京，本宜出遊，惟天公不作美，前天空氣質量指數222，達重度汙染標準，天空灰濛濛一片，能見度太低引致部分北京高速路段封閉。不少中國網友在社交媒體上吐槽：「霧霾好大，我昨天下課還以為是哪裡著火了？」還有人曬出北京同一地點的照片對比圖，調侃北京CBD（商務中心區）已經「消失」了。

香港 媒體指出，北京半個月內再次出現霧霾天氣，許多網友也反映空氣品質變差。中國環境科學研究院研究員柴發合指出，京津冀及周邊地區工業源和移動源汙染高位排放，是此次汙染的主要原因，局地秸稈焚燒則加劇了汙染程度。

十年前，北京霧霾是常態。但在官方推出系列鐵腕措施，包括燃煤鍋爐整治、電力鋼鐵行業超低排放改造，到汙染企業清理整頓、清潔運輸等一批重大標誌性減排工程後，2013年至2022年，中國全國重點城市PM2.5平均濃度下降57%，2022年中國全國地級及以上城市空氣質量優良天數比例為86.5%，中國成為全球大氣質量改善速度最快的國家。

但在新冠疫情 過後，中國官方積極重振經濟，隨著工業生產活動增加，不少北京民眾發現，這兩年霧霾天氣似乎變多了。

去年10月，京津冀地區也曾遭遇長時間的霧霾天氣。當時，中國生態環境部大氣環境司巡視員李培坦言，空氣質量改善任重道遠，從量變到質變的拐點還未到來，以重化工為主的產業結構、以煤為主的能源結構和公路運輸的交通結構沒有改變。

冬季是全年大氣環境質量最差的季節，隨著進入供暖季，採暖主要依靠燃煤的北方地區，未來恐將進入霧霾多發期。