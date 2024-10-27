別動「軍嫂」歪腦筋 在中國破壞軍婚罪 最高可判刑3年

南昌縣人民檢察院得知在杭州服役的李姓軍人妻子與人同居後，立即與公安機關介入處理。（取材自「平安南昌」微信公眾號）

中共 高度重視軍人權益保護，包括軍人的婚姻。據中共江西省南昌市委政法委員會微信 公眾號「平安南昌」消息，當地一名正在杭州服役的軍人李某，早前懷疑妻子可能與一名男子同居，南昌縣人民檢察院得知後與公安機關會商，公安機關立案後隨即啟動涉軍類案件專人辦理提前介入機制，破獲這起破壞軍婚案。

南昌縣人民檢察院並向法院提出量刑建議。根據中國刑法規定，介入軍人婚姻的男子最重可被判刑三年。

「平安南昌」近日發文稱，目前正在杭州服役的軍人李某，今年3月與陳某在家人介紹下登記結婚。龔某明知陳某已是軍人配偶，仍與陳某一直在南昌縣向塘鎮保持同居關係。5月底，李某發現後報案。

因李某在杭州服役取證困難，杭州市軍事檢察院隨即通報南昌縣人民檢察院。南昌縣人民檢察院主動與軍方及被害人李某取得聯繫，並與公安機關開展聯合會商，充分聽取軍方和軍人意見後，公安機關立案後啟動涉軍類案件專人辦理提前介入機制，引導偵查取證，案件很快得以偵破。

「平安南昌」表示龔某被抓獲後如實供述了犯罪事實，對自己破壞軍婚的行為深感愧疚，認罪認罰，並簽署了「具結書」。

文章指出，「軍人職業的特殊性，決定其婚姻家庭關係不同於普通家庭，現役軍人肩負守土衛國、維護國家社會穩定的神聖職責，對軍人婚姻家庭的破壞，不僅嚴重侵害軍人權益，也影響軍隊安全穩定和國家國防利益。」

「為維護軍人安定幸福的『小家』，保護社會穩定的『大家』，近日，南昌縣人民檢察院對辦理的第一起破壞軍婚案提起公訴，並向法院提出量刑建議。」

「平安南昌」強調，軍人常年在軍營服役或因軍務無暇顧及家庭，軍婚遭到破壞，會極大動搖現役軍人的服役狀態，嚴重影響部隊戰鬥力和安全穩定。破壞軍人的婚姻家庭，不僅要受道德譴責，更要接受法律的制裁。

根據中國刑法第259條「破壞軍婚罪」規定，明知是現役軍人的配偶而與之同居或者結婚的，處三年以下有期徒刑或者拘役。