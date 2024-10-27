10年前網紅韋雪殺回來 30天賺1億 她的3個男人成流量密碼

韋雪直播間。（視頻截圖）

近日，一度退隱的初代網紅韋雪重返直播界，近三個月來多次登上熱搜榜一，新增粉絲超190萬，據統計，近30天來，韋雪直播間總銷售額預估7500萬（人民幣，下同，約1053萬美元）至1億，平均一分鐘就賺了2萬，讓網友們看傻眼。有分析稱，韋雪營造自己從「洗頭妹」逆襲成億萬富婆的人設，近來還成了「戀愛導師」，她的幾段情史都為她帶來了潑天的富貴。

來源：YouTube

綜合媒體報導，韋雪是誰？她是十年前的女網紅，僅憑藉著一張親子 照，在博客迅速走紅。雖然曾一度為愛退網，但在當下這個網紅盛行的年代，顏值高又有話題度的韋雪，重新回歸，依舊如魚得水。如今，韋雪已經在抖音開設個人帳號，同時進軍直播帶貨賽道。

近三個月，韋雪多次登上熱搜榜一，新增粉絲超190萬，直播帶貨數據也很能打。

韋雪和臉部若隱若現吊足粉絲胃口的小男友。（視頻截圖）

這一次，韋雪能迅速翻紅，其實是發了筆「珂難財」。黃曉明 的女友葉珂被群嘲後，大夥就跑到韋雪直播間調侃她和她那些「撈女」姐妹。

蹭葉珂翻紅後，韋雪和她的三個男人，又成了她的流量密碼。前夫陳平、前任秦奮、現任分別被韋雪命名為：大表哥、二表哥、表弟。10月15日，秦奮空降韋雪直播間，當時榜一是韋雪的「煤二代」前夫陳平，韋雪身邊坐著22歲小男友......出現了三個男人齊聚的名場面。前夫聽到韋雪調侃了一句「我和小男友分了」，立馬刷禮物示愛登上榜一。秦奮上來就刷了10個華子，價值30萬，把前夫哥擠了下去。

韋雪本名韋婕妤，據說出生在廣西一個普通家庭，髮廊小妹、酒吧賣酒、房地產 銷售等都幹過，至今還有人叫她「洗頭妹」。雖然出身普通，但她兩次靠感情「撈錢」，據說身價翻了好幾倍。韋雪先是與「煤二代」陳平結婚，兩人育有一兒一女。後來靠著一張親子照在博客上暴紅，成了「史上最嫩80後辣媽」。離婚時據說韋雪分到了600萬，拿著這筆錢出國整容成了小楊冪。之後她又結識了秦奮，沒結婚但也給秦奮生了個孩子。傳聞秦家認了這個孩子，還給了9億撫養費。韋雪曾否認有這麼多錢，不過她也直言，自己的孩子未來會感謝她的。