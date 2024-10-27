同程旅行「訂後即焚」保護隱私 網友卻說：服務偷開房的人

同程旅行「酒店訂單訂後即焚功能」引發爭議。（截圖自同程旅行小程式）

「酒店訂單訂後即焚功能引爭議」話題近日登上熱搜。據了解，用同程旅行小程序訂酒店時，有一個「訂後即焚」的選項，使用該功能可使「住後訂單自動刪除，保護隱私不被洩露」，引起熱議。同程旅行回應稱，該功能設計初衷是為了保護用戶隱私，用戶可自行選擇開啟或關閉；對於網友的疑慮，將考慮是否要優化該功能。

紅星新聞報導，同程旅行小程序顯示，「訂後即焚」屬於自選服務，用戶選擇後，訂單將會在用戶成功入住酒店後次日12點自動刪除，屆時用戶將無法查看訂單的預訂紀錄；支付完成後，入住前訂單的最新狀態只能在訂單詳情頁查看，不再發送微信 和短信通知；含保險 的訂單需在入住次日12點前申請理賠；企業會員返現訂單刪除後，將無法在訂單詳情頁領取返現。目前該服務僅開放在同程旅行微信小程序上使用，其App 上無法使用。

據報導，廣東的唐先生說，如果選擇該功能後與酒店出現消費糾紛，查不到訂單紀錄該怎麽辦呢？唐先生還提到，保護消費者的隱私應該是平台本身就該負的責任，「如果不選這個功能就不能保證我的隱私不被泄露嗎？」

另一位消費者說：「刪除與否是消費者自己的權利，但如果夫妻一方想知道另一方的軌跡和行蹤，訂單刪除後就無法知道，所以這方面就會引起爭議。」

除同程旅行外，也有其他OTA平台也設置了類似的功能，如去哪兒網的「無痕預訂」功能。

陜西恒達律師事務所高級合夥人、知名公益律師趙良善表示，「訂後即焚」功能其本質是自動刪除，其優勢在於可以有效避免用戶被非法分子提取個人信息，其弊端在於訂單屬於用戶與平台、服務方建立合同關系的重要憑證，一旦刪除，維權證據丟失，處理糾紛時將面臨困難。