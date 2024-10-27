我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約、洋基大戰 MLB世界大賽逼著兩州州長對賭

中國「低空經濟」熱潮 會操作無人機的「飛手」月薪可達3萬人民幣

同程旅行「訂後即焚」保護隱私 網友卻說：服務偷開房的人

中國新聞組／北京27日電
同程旅行「酒店訂單訂後即焚功能」引發爭議。（截圖自同程旅行小程式）
同程旅行「酒店訂單訂後即焚功能」引發爭議。（截圖自同程旅行小程式）

「酒店訂單訂後即焚功能引爭議」話題近日登上熱搜。據了解，用同程旅行小程序訂酒店時，有一個「訂後即焚」的選項，使用該功能可使「住後訂單自動刪除，保護隱私不被洩露」，引起熱議。同程旅行回應稱，該功能設計初衷是為了保護用戶隱私，用戶可自行選擇開啟或關閉；對於網友的疑慮，將考慮是否要優化該功能。

紅星新聞報導，同程旅行小程序顯示，「訂後即焚」屬於自選服務，用戶選擇後，訂單將會在用戶成功入住酒店後次日12點自動刪除，屆時用戶將無法查看訂單的預訂紀錄；支付完成後，入住前訂單的最新狀態只能在訂單詳情頁查看，不再發送微信和短信通知；含保險的訂單需在入住次日12點前申請理賠；企業會員返現訂單刪除後，將無法在訂單詳情頁領取返現。目前該服務僅開放在同程旅行微信小程序上使用，其App上無法使用。

據報導，廣東的唐先生說，如果選擇該功能後與酒店出現消費糾紛，查不到訂單紀錄該怎麽辦呢？唐先生還提到，保護消費者的隱私應該是平台本身就該負的責任，「如果不選這個功能就不能保證我的隱私不被泄露嗎？」

另一位消費者說：「刪除與否是消費者自己的權利，但如果夫妻一方想知道另一方的軌跡和行蹤，訂單刪除後就無法知道，所以這方面就會引起爭議。」

除同程旅行外，也有其他OTA平台也設置了類似的功能，如去哪兒網的「無痕預訂」功能。

陜西恒達律師事務所高級合夥人、知名公益律師趙良善表示，「訂後即焚」功能其本質是自動刪除，其優勢在於可以有效避免用戶被非法分子提取個人信息，其弊端在於訂單屬於用戶與平台、服務方建立合同關系的重要憑證，一旦刪除，維權證據丟失，處理糾紛時將面臨困難。

網友說，這個功能的目標群體很明顯呀，偷偷的去開房不想讓別人知道唄，還有什麼人需要這功能啊？

去哪兒網也有「無痕預訂」功能。（截圖自去哪App）
去哪兒網也有「無痕預訂」功能。（截圖自去哪App）

微信 保險 App

上一則

愈來愈多中國人移居馬來西亞 當地華人怎麼看？

下一則

港大資訊日 7.5萬人湧入 不少內地家長也來了「想讓孩子到香港升學」

延伸閱讀

30冰箱快遞到府 上海女沒下單慌了… 還好是烏龍一場

30冰箱快遞到府 上海女沒下單慌了… 還好是烏龍一場
史島詐騙頻發 檢方每周收20起投訴

史島詐騙頻發 檢方每周收20起投訴
他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行
青少年駕駛安全周 聖荷西警察局：開車勿發短信

青少年駕駛安全周 聖荷西警察局：開車勿發短信

熱門新聞

年輕人「將行李穿在身上」。（取材自中新經緯／皮皮供圖）

中國年輕人搭廉航 流行將「行李穿身上」 行李箱少了四、五斤

2024-10-18 06:30
落馬的江西萬年縣委書記毛奇與女下屬玩「人體輸送帶」遊戲。（視頻截圖）

江西縣官與整排女下屬玩「人體輸送帶」 網酸：毛書記真性福

2024-10-24 07:30
吉林長春一名24歲男子，多次從高空向下投擲物品，並因此造成一死一傷，遭判處死刑立即執行。（圖／取自觀察者網）

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

2024-10-21 14:56
沙白和父親的「最後一張合影」。（取材自微博）

不願「每周3次透析維持生命」患紅斑狼瘡滬女在瑞士安樂死

2024-10-25 02:17
受中國消費者需求低迷影響，LVMH的產品銷售下滑。圖為北京一處購物中心內的LV專賣店。（路透）

中國奢侈品市場變化 敲響警鐘

2024-10-20 10:40
中國五個行業都陷入產能過剩，過剩産能透過出口流向世界。（新華社）

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

2024-10-26 10:23

超人氣

更多 >
曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神

曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神
西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存
華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作

華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作
高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業
隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗

隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗