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中國「低空經濟」熱潮 會操作無人機的「飛手」月薪可達3萬人民幣

中國「低空經濟」熱潮 會操作無人機的「飛手」月薪可達3萬人民幣

記者謝守真／即時報導
中國積極發展「低空經濟」，使得操作無人機的「飛手」薪水也隨之上漲，最高甚至可達人民幣3萬元。（新華社）
中國積極發展「低空經濟」，使得操作無人機的「飛手」薪水也隨之上漲，最高甚至可達人民幣3萬元。（新華社）

中國正積極發展「低空經濟」，目前無人機已廣泛運用於餐飲、快遞、農業、交通等領域，但也導致操作無人機的「飛手」奇缺。官方統計，全中國「飛手」缺額多達100萬，使得「飛手」的薪水隨之上漲，月薪最高可達3萬元人民幣（約4212美元）。

港媒報導，伴隨著中國國產無人機性能及技術的提升，去年12月，中共中央召開的經濟工作會議，正式將「低空經濟」列為國家戰略性新興行業，中國各地正掀起發展低空經濟熱潮，相關技術人才的需求也因此急增。

廣州日報提到，由於近期中國多地秋季招募正式啟動，在深圳一家無人機培訓機構的走廊內，牆上張貼著大量來自不同企業的招聘公告。有工作人員表示，今年以來很多公司找上門來，要求培訓機構為他們輸送無人機相關的人才。前來學習無人機的學員數變多，一方面是由於無人機在各行各業的廣泛應用。另一方面，是和今年1月1日起實施的「無人駕駛航空器飛行管理暫行條例」有關。

具體來看，上述理條例指出，除輕型和微型無人機可在高120公尺內的「綠色空域」（非管制空域）內飛行，無須執照外，其他各類型無人機的操控員都要取得相應等級的民航局執照，才可合法操控無人機飛行。

中國民航局數據顯示，截至今年6月，全中國實名登記無人機187.5萬架。今年上半年，新註冊無人機近60.8萬架，較去年底走升48%，但僅有22.5萬人擁有操控員執照，較2023年底僅上升3萬多人。據中國發改委測算，中國無人機操控員人才缺口多達100萬人。中國高新技術產業導報則指，除操控員缺口龐大外，無人機裝調檢修人員的缺口更是達350萬人，無人機硬體工程師缺口約50萬人。

央視財經引述深圳某無人機訓練機構業者余景兵稱，去年有做物流運輸的企業一次要了160個人，還有同行今年做緊急搜救，一次要垂直起降無人機的「飛手」50多人將近60人。另一家業者則說，目前電力巡檢、城市智慧系統，還有航測領域的「飛手」相對比較吃香，月薪約8000元到2萬、3萬元人民幣左右。

另，中國財經報提到，深圳福田口岸無人機配送航線近日正式開航，這也是中國首條設在口岸區域的常態化無人機配送航線，航線開通後，消費者下單後最快10分鐘即可在福田口岸廣場的空投櫃取貨。

值得注意的是，這條航線也可同時滿足香港民眾的即時零售需求，無人機配送航線支援香港手機號碼下單及取貨，還可提前在香港下單、深圳取貨，實現「人來貨到」的體驗。

香港 中共

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