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中國「低空經濟」熱潮 會操作無人機的「飛手」月薪可達3萬人民幣

中低空經濟加速起飛 無人機「飛手」人力缺口達100萬

中國新聞組／北京27日電
各行各業對無人機操控員（飛手）的需求量大增。(央視截圖)
各行各業對無人機操控員（飛手）的需求量大增。(央視截圖)

隨著低空經濟的發展，無人機廣泛應用於農業、公安、測繪、交通等多個領域，各行各業對無人機操控員（飛手）的需求量明顯增大，人才空缺高達100萬人。相關外賣企業則提前部署，將原本馳騁街上的外賣「騎手」，培訓為無人機外賣「飛手」，他們還參與了開發及設計深圳無人機外賣配送航線。

央視財經報導指出，深圳一家無人機培訓機構的工作人員表示，今年以來，很多公司都會找上門來，要求培訓機構為他們輸送無人機相關的人才。

廣東深圳某無人機培訓機構招生負責林婷婷表示，「目前，教員、電力巡檢、城市智慧系統和航測領域相對比較好，薪資待遇從8000元(人民幣，約1123美元)到兩、三萬元不等。」

據中國民航局的數據，截至今年6月，全中國實名登記的無人機已經達到187.5萬架。今年上半年，新註冊無人機接近60.8萬架，較去年年底增長了48%。

而僅有超過22.5萬人擁有無人機操控員執照，相比2023年底的19.44萬人，僅增長了3萬多人。據有關部門測算，目前中國無人機操控員的就業人才缺口高達100萬人。

由於大量的人才缺口，無人機培訓機構火了，對教員的需求量明顯增加。在廣東深圳的一家無人機培訓機構內，培訓範圍涵蓋多旋翼、固定翼、垂直起降固定翼、無人直升機等類型。就無人機駕駛員等級而言，除教員以外，一般分為視距內駕駛員、超視距駕駛員兩種。而前來學習級別較高的超視距駕駛員，也就是機長駕照的學員明顯較多。

低空經濟的「加速起飛」，也啟動多項低空物流應用新場景。深圳近日便首次在福田口岸開設無人機定點送餐服務。無人機穿梭深圳城市上空，快速精準地將物品送達指定位置，逐漸成為常態。而相關外賣企業則已提前部署，將原本馳騁街上的外賣「騎手」，培訓為無人機外賣「飛手」。

據深圳新聞網報導，來自梅州的90後小伙羅錫坤曾是深圳美團外賣騎手。2022年4月公司內部招聘無人機操控員，羅錫坤看到後非常感興趣，「當時看到這個機會的時候，我就踴躍報名了」，最終羅錫坤進入了特訓名單。

通過培訓考試後，羅錫坤成功轉型無人機應急飛手，主要工作是在公司的運營管理中心操控在外的無人機，「我不用在路上風吹日曬，而且有了系統，效率也明顯高了很多」。

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