中國小學生造詞「栓Q」 多校禁止網路用語：憂學童語言變貧乏

學生在組詞時組了「栓Q」一詞。(取材自長江日報)

讓學生用「栓」字組詞卻組出了「栓Q」，作文、作業裡還出現「芭比 Q了，這下我們都玩完」等中英混雜的網路用語。有英語老師表示，學生用習慣了不規範的網路用語，不僅語言會變得非常貧乏，還會因對詞彙意思無法完全理解而影響各科學習。武漢 多所小學已因此推出網路用語「禁用令」。

九派新聞報導，有小學老師日前反映，讓學生用「栓」字組詞，竟然組出了「栓Q」，意思是謝謝的英文「Thank you」諧音；還有作文出現「芭比Q了」，意思是從燒烤、烤肉的英文「barbecue」引申出火化、完了等意思。

一名王姓小學英語老師表示，上英語課時，講到barbecue，學生立刻就接「芭比Q了」。該老師稱，網路詞彙對學生各科的學習都有影響，很多網路詞語的來源就是英語，但是不規範的使用會影響學生對詞彙意思的理解和語音的規範。

王老師說，網路詞彙的流行一般會有一定的事件或視頻情景，但學生在使用時往往不解其故，只是覺得有意思就跟著說了。他舉例，網路用語「6」被使用的場景太多了，「優秀、厲害、令人驚嘆、嘆為觀止」等都可以用「6」來表達，學生用習慣了以後，語言會變得非常貧乏，不利於學生語言系統的發展。

為引導學童規範書寫詞彙，武漢多所小學已推出了網路用語「禁用令」，包含部分中英文混合的網路流行語、首字母 縮寫流行語、粗俗諧音詞彙、表意不明的詞彙等。

是否該規範網路用語，網民和家長也有不同看法，有人認為這無可厚非，每個年代都有流行的「行話」，等流行熱潮過去，自然就不會用了。但也有人認為應該教導孩子正確使用詞彙與對應的書面用語。

華中師範大學社會學院副教授梅志罡則認為，網路時代的語言沉澱一般需要五年左右，有一些語言還處在被驗證的過程中，就進入到青少年的正規語言使用語境中去了，就會有問題。