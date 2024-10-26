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中國教育部發通知：中小學禁止「醜書」和諧音字 學生要練書法

中國新聞組／北京26日電
中國教育部近日發布通知，要加強中小學生的漢字書寫訓練。圖為河北省北新藝術小學學生在書法課上練習書法。(新華社)
中國教育部近日發布通知，要加強中小學生的漢字書寫訓練。圖為河北省北新藝術小學學生在書法課上練習書法。(新華社)

中國官方繼要求禁用網路上的「不當諧音字」後，教育部進一步發布通知，要求從八個方面提升中小學生的漢字書寫能力，並抵制刻意將漢字筆畫「粗俗、草率變形」的「醜書、怪書」。對此，許多網民紛紛表示贊同，認為漢字文化要傳承，也有人說「終於有人管管這些『醜書』了」。

綜合封面新聞、央視新聞報導，教育部25日發布「關於進一步加強中小學規範漢字書寫教育的通知」，針對中小學生書寫姿勢不標準、非紙筆化書寫導致書寫能力弱化等現象，提出八個方面措施，培養益於學生終身發展的規範漢字書寫習慣與能力，加大國家通用語言文字推廣力度，傳承發展中華優秀傳統文化。

通知指出，學校要依據「通用規範漢字表」、「通用規範漢字筆順規範」，培養學生掌握漢字的筆畫筆順、偏旁部首和間架結構，逐步學會書寫正楷字和規範、通行的行楷字，做到書寫規範、端正、整潔、美觀、流利。具體落實方法，通知指三至六年級語文課每周須安排一課時書法課，並提到有條件的學校可利用「課後服務時間」練字。

通知其中明確寫明，要學校規範校園用字，在教育教學活動中自覺抵制忽視漢字書寫規範、書寫技法、審美特徵，故意將漢字筆畫和結構進行粗俗、草率變形的「醜書」「怪書」。引導師生在正式寫作和公共場合中避免不當使用「諧音字」。

其他措施包含：鼓勵多種形式加強規範漢字書寫教育，組織學生參加中華經典誦寫講大賽和全國中小學生藝術展演等活動；發揮教師表率作用，倡導學校廣泛開展「三筆字」（鋼筆字、粉筆字和毛筆字）教師基本功比賽，將規範漢字書寫教育納入教師培訓；增強數字賦能，探索數字化技術手段賦能規範漢字書寫教育的新模式；建立科學評價機制，鼓勵將規範漢字書寫納入有關考核評價內容。

對此，多數網民紛紛表示贊同，「好主意，現在亂用諧音字太普遍了」、「支持！漢字文化需要傳承」、「漢字是國粹，不能隨便糟蹋」、「終於有人管管這些『醜書』了」。

教育部 書法

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