「當他的腿」 陝西女背小兒麻痺男友爬泰山 12小時攻頂

余麗莎背著李創業爬泰山。（視頻截圖）

一段「女子背著患有小兒麻痺症的男友登頂泰山」視頻近日在網上引發關注。男主角李創業因患小兒麻痺症，從小只能蹲著走路，曾獨自徒手登頂泰山，這次是由因登山結緣的女友余麗莎費時12小時背著他爬泰山，說想當他的腿，讓他既感動又心疼，希望能和她白頭偕老。網友有祝福也有質疑擺拍，余麗莎說，背男友爬山只是為證明自己可以陪著他一起吃苦的決心。

據紫牛新聞報導，余麗莎說，他們從10月22日早上開始爬，累了就在台階上休息一下，中途從沒想過要放棄，「中間有幾段階梯，我感覺到腿軟了，就跟他說一定要抱緊我的脖子。李創業也感覺到了我的疲憊，就主動下來自己慢慢挪動。後來我看到他這樣太辛苦很心疼，又把他抱了起來」。

李創業說，自己體重70多斤，女友165cm身高只有90多斤，看到纖瘦的女友背著他一步一步艱難地爬上去，自己感到非常難受。「擔心她摔倒、受傷，也很自責，她能把我背上去，我卻不能抱她上哪怕一個台階，我感到很內疚」。李創業稱，第三次登頂泰山和前兩次的心情截然不同，「這次最重要的是有人陪伴」。

余麗莎背著李創業爬泰山。（視頻截圖）

李創業第一次孤身爬泰山是在2016年夏天，他說因為只能蹲著走路，一直想站在高處體驗一下「一覽眾山小」感覺，那時背了很多食物和瓶裝水上山，背包非常沉，嚴重拖慢了他的速度，從清晨爬到天黑才只爬了整個路程的十分之一。蹲著走了一天的李創業腳腫，腳上皮膚開裂流血，他決定扔掉背包，爬了五天四夜終於登頂，「那時候感覺自己整個人好像真的變高了」。

後來，李創業在那個夏天把五岳中剩下的另外四座山，以及黃山都爬完了，「像華山用了四天三夜，爬黃山時特別累，手一滑滾了七個台階下來，當時旁邊沒有護欄，幸虧撞到了石頭上，不然就掉下懸崖了」。2017年的夏天，他第二次爬泰山，還去爬了八達嶺長城。

余麗莎背著李創業到達泰山「南天門」。（取材自紫牛新聞／受訪者供圖）

余麗莎說，自己是陜西人，因為看到李創業的登山視頻覺得很心疼，學醫出身的李創業還會自己研究小兒麻痺症的病情，「這讓我更加感動，同時也感嘆命運對他的不公。於是我就聯繫到李創業，和他聊了很多，慢慢產生了情愫」。

起初李創業擔心會拖累她一直拒絕，但「我想證明給他看，既然我選擇了他，就證明我是可以陪他一起吃苦的。這次背著他爬泰山，也表明了我堅持和他在一起的決心」，余麗莎說。

李創業表示，「她知道我對登山有著特殊的情結，便想通過陪我一起登山的方式向我表達她的心意」，她要證明自己可以照顧他、陪他一起吃苦，就硬生生地把他背上了山頂，「感覺我們倆之間的感情更加深厚了」。

李創業被女友背上泰山頂引發網友關注後，不少網友表示，「又相信愛情了」、「有勇氣的女孩」、「人美心善」，但也有不少網友質疑，此舉是為了博取流量擺拍。

對此，余麗莎回應稱，「我們這一路走來，有很多登山的路人也都看到了，到底有沒有真的上山，包括登到山頂的時候，途中很多人都可以見證」。

網傳李創業是「輪椅上的總裁」，李先生稱自己是醫師，不是什麼總裁，他在河南 讀完醫學本科後，在雲南經營一家診所，希望通過自己的所學，給其他人治病，幫助更多的人。可能是自己曾在大學經常捐款捐衣服，讓網友誤以為自己很有錢。

目前，兩人已經正式在一起快半年的時間了。李創業說，對於女友余麗莎成功背自己登頂泰山，他既感動又心疼，未來會更加努力，希望能和她白頭偕老，未來還會和女友一起爬山。