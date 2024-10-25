蒐集敵情？福特CEO開小米SU7半年頓悟：不想再開原來的車

小米SU7電動汽車。（新華社）

美國福特汽車CEO法利透露，過去6個月裡他一直在駕駛從中國進口來的小米電動車 ，並直言現在不想再去開原來的車了。

快科技報導，在本周發布的Fully Charged播客中，雖然法利與主持人盧埃林（Robert Llewellyn）都剛從巴黎車展回國，但寒暄過後，交流的主題很自然地轉向中國電動車產業，以及作為汽車行業的傳統贏家如何應對電動車轉型的浪潮。

法利表示，電動車在全球範圍內快速增長的勢頭並沒有改變，正在劇烈變化的是行業內的贏家和輸家。而且發生變化的不只是汽車行業，而是全球工業製造業的版圖。

法利指出，就在美國人想著如何電氣化結構和軟體賦能的時候，中國電動車市場已經開始細分，增長最快的市場是能跑長途的增程式混動，而且中國還有成本優勢。這也在改變全球市場和消費者的品牌偏好。

法利介紹稱，當一項新技術落地時，會有一場針對成本的考驗。如同當年的亨利·福特和T型車一樣，成本低的一方將有機會把車賣給高成本市場。

法利表示，自己過去兩年裡兩次訪問中國，對他來說就像是「頓悟」時刻。他感慨稱，在西方國家大家一直都在討論蘋果汽車，但「中國蘋果」（小米）造的車已經上路了，現在每個月都能賣出1到2萬輛，連著6個月售罄。

法利將小米稱為「行業巨頭」，而且是一個「比汽車公司更強大的消費品牌」。

他透露，福特從上海出口一輛小米SU7送到芝加哥，他現在已經開了6個月了，根本不捨得撒手。

作為曾經率領豐田打垮美國本土汽車巨頭的行業領袖，法利也表示，作為親歷者，他知道當年「底特律三巨頭」是如何毫無計畫，現在得想辦法避免重蹈覆轍。

法利是在2023年初首次訪問中國。當時他與CFO勞勒體驗了一把合作夥伴長安汽車的電動SUV。兩人在測試跑道上全力測試後，「沉默不語地」坐在了一起。

隨後勞勒發話稱：「法利，情況已經完全不一樣了，這些傢伙正在領先我們。」