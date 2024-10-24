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二本畢業當保潔 川女被家人質疑 網卻讚她腳踏實地

中國新聞組╱綜合報導
長花騎著電動車去客戶家做保潔‍‍‍。(取材自北京青年報)
長花騎著電動車去客戶家做保潔‍‍‍。(取材自北京青年報)

「女孩二本畢業後決定去當保潔員」的消息引發熱議，傳統觀念認為大學本科畢業應從事體面的工作，但這位名叫長花的女生卻去做保潔員。由於她的學業是靠學貸和父母借錢完成，一度引來弟弟不諒解，但長花堅持她的選擇，她說不嚮往大家說的「成功」，「我不會因為別人是否接受我的工作而內耗，生活是我自己過的」。

大象新聞報導，24歲的長花從青島一所二本（指普通大學，一本是全國重點大學）高校畢業，後來到杭州成了一名保潔員，她說，在杭州的夏天，如果雇主家裡不給開空調，做完一場兩小時保潔就跟洗了個澡一樣，但如果每天能做三單，一個月下來工資可以拿七、八千塊錢，「現在這份工作我已經做了快四個月了」。

其實長花來自四川攀枝花一個偏遠村莊，為了讓她考上高中和大學，她的父母四處借錢讓她學習繪畫、成為藝術生，最後長花在2020年考上大學考上大學，她家的縣城也實現脫貧。

長花到青島讀大學後更加獨立，也更清楚自己需要什麼並勇敢地表達出來，原本跟許多人一樣選擇考研，但她失敗了，身上還背負著4萬元的助學貸款，畢業答辯結束的那天，她拖著一個行李箱和兩個大書包從青島來到杭州，幾天後找到了第一份工作——保潔員。

據報導，當弟弟知道長花畢業做了保潔員之後，情緒激動地問，「如果去做保潔員，為什麼要讀大學，這四年有什麼意義？」長花沒有直接回答。

長花說，大學時她的專業是環境設計，方向是室內設計，「如果不學畫畫，我很可能連高中都考不上。我不能回去種地，我更不想早早結婚嫁人。」考研失敗的她，感覺好像天都塌了。但她開始關注工作，後來刷到一個博主推薦做保潔工作的視頻。

一開始長花的反應也是為什麼勸人做保潔？這是辛苦的活兒，不那麼被人尊重，但在網上搜索發現，大學生畢業做保潔並不是新鮮事，收入也不少，她說「相比追求那種光鮮、體面，我更願意實際一點，靠自己的勞動獲得一份能接受的收入」。她還說，經濟條件足夠好，爸媽至少可以不用去工地幹活，可以生活輕鬆一點。

現在長花還會在社交平台分享工作日常，擁有1000多個粉絲，不少網友為她點讚，「先就業再擇業，腳踏實地的典範」，長花則說，自己很意外能給別人帶來一點影響，「因為我自己也有了勇氣邁出第一步，努力找工作。我不會因為別人是否接受我的工作而內耗，因為生活是我自己過的。」

長花從客戶家打掃完出來。(取材自北京青年報)
長花從客戶家打掃完出來。(取材自北京青年報)

學貸 貸款 就業

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