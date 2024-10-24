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河北「農旅融合」生態觀光 助推鄉村振興

陳文杰／河北邢台報導
農民在小辛旺村大棚內採摘櫻桃。(圖／本報河北傳真)
農民在小辛旺村大棚內採摘櫻桃。(圖／本報河北傳真)

紅顏草莓、大紅櫻桃、絢爛蘭花、俊俏種馬......位於河北省邢台市內丘縣的小辛旺村，常年吸引不少遊客前往。從傳統村莊「蝶變」為美麗休閒鄉村，小辛旺村實現了美麗鄉村與富民產業的互動發展。

近年來，內丘縣積極推進休閒觀光農業和鄉村旅遊融合發展，打造集旅遊觀光、休閒度假、農事體驗於一體的特色「農旅融合」生態觀光綜合體，讓農民充分參與，帶動農業增效、農民增收，助推鄉村振興。

小辛旺村位於內丘縣金店鎮，從最初傳統村莊，轉變為以農業生態旅遊和特色養殖為主導產業。圍繞產業興旺和生態宜居，推進鄉村振興戰略，開闢了一條綠色、生態、發展的富民增收致富路，實現美麗鄉村與富民產業的互動發展。

小辛旺村試行「公司＋村集體＋農戶」的模式，大力推進產業融合，以昌盛達公司為紐帶，建設良種馬繁殖基地、蔬菜育苗智能玻璃溫室、高標準溫室大棚、百畝櫻桃園等，發展產業融合的新型農業，「創建農業生態園，是要改變我們的種植結構，增加村民收入和壯大村集體經濟。」小辛旺村黨支部書記王延昌說。

王延昌表示，種植水果主要供遊客採摘為主，等有了水果，如櫻桃、草莓成熟以後，會透過抖音等平台發布，附近乃至遠方的遊客都會過來採摘。他笑言，「一進入冬天，到明年的6月份，遊客不斷。」

據了解，今年，小辛旺村規畫實施建設遊客接待中心，旨在打造爭創省市鄉村旅遊示範中心項目，進一步做優產業發展結構，推進富民增收，2024年預計村集體收入將突破人民幣70萬元，新增拉動就業200餘人。

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