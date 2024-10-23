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廣州拒變性藝人演出？金星：我只做自己 與性別無關

中國新聞組／即時報導
金星23日傍晚在個人微博發文稱，「我只做自己，我只代表自己；我永遠都是金星，與性別無關！」（圖／取自金星個人微博）
金星23日傍晚在個人微博發文稱，「我只做自己，我只代表自己；我永遠都是金星，與性別無關！」（圖／取自金星個人微博）

香港明報報導，中國知名變性藝人金星日前在網上公開致函廣州市文旅局審批處處長宋書琴，稱由其自導自演的劇作家曹禺的著名舞台劇《日出》，宋書琴因個人原因拒絕審批演出申請。廣州拒絕變性藝人演出的事件在網上引發熱議，廣州市文旅局工作人員23日表示，只要演出是合法合規的，就會審批通過。

報導稱，金星前天在個人新浪微博發文質問宋書琴，稱自己的話劇即將在廣州大劇院上演，但卻因宋的個人原因，演出申請被拒絕審批通過；金星要求公開拒絕審批理由並出示相關文件，否則就是宋公權私用。

金星並稱，這部舞台劇已經在全國演出了四年，到了廣州卻被拒絕審批通過，因此要求官方給予回應。

不過24日在金星微博已經看不到這則貼文。

廣東《現代快報》引述廣州文旅局工作人員稱，演出審批工作並非一個人能夠決定，按照過往經驗，申請只要報送材料合格齊全，就能夠通過。因此，金星團隊的話劇演出申請遭拒，可能是存在報送材料不齊全等情況。

明報指出，這起事件引發網路熱議。有網民揣測，廣州暫未審批通過，或與今年1月發生在山西太原的「彩虹旗」事件有關聯。當時，《日出》演出結束後，有觀眾衝上舞台並展示代表性少數群體（ LGBT）寫著「愛與性別無關」的「彩虹旗」，事件曾引發短暫騷動。

對此，金星昨日回應稱，她當時見狀及時搶過旗子，安撫了現場觀眾的情緒，並把「彩虹旗」扔到身後完成了謝幕，「清者自清，敢作敢當」。

金星23日傍晚在個人微博意有所指地表示，「我只做自己，我只代表自己；我永遠都是金星，與性別無關！」金星這則貼文下方則有許多網友發言力挺。有網友說，「支持金星老師，任何群體都有資格發聲！愛就是愛，與性別無關」；「只要自己強大，妖魔鬼怪就傷不了你！」

還有網友表示，「國情決定了輿論環境，一時半會兒是好不了的。堅持初心，摒除噪音，綻放自己，像日出般絢爛動人！」

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