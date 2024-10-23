進校要搜身 雲南1中學：為學生安全 律師：恐違法

雲南一所中學的學生進入校園前，須先搜身檢查。(取材自瀟湘晨報)

進學校要先搜身？雲南昭通正道高級中學表示，為學生安全著想，要求進校的學生排隊接受搜身，以防刀具、菸等違禁品進入校園。此舉引發熱議，有輿論質疑「這是把當孩子當犯人」、「對孩子身心傷害極大」。

極目新聞報導，根據網傳視頻，雲南昭通正道中學校門口，有保安會對學身搜身並檢查包裹。校方稱，女老師檢查女學生，男老師檢查男學生，是分開的，「搜身是為了學生的安全著想，擔心位有違禁品，還有食品安全顧慮，因為有些學生會帶預製菜，我們這邊天氣比較熱，不好保存，在校門口買的奶茶也不允許帶」。

有網友嘲諷「食品安全？校內食品安全嗎」、「可以吃臭肉，但不能吃零食、預製菜、奶茶」。

發布影片的網友質疑該舉動「對孩子身心傷害大」，有些網友表示可以理解，學校可能是想檢查學生是否帶香菸等違禁品，「大部分小學、國高中都搜，零食、玩具、刀具、菸、手機…想幹壞事的或不讓搜的，可以不進去」。

新京報導，律師稱，學校此行為涉嫌違法，有權對公民進行無權搜查的只有車站、機場、碼頭等特定場所，以及執行任務的公安機關，其他單位和個人無權搜查公民身體。學校想保障學生安全，可和派出所密切合作，請公安警方協助檢查。不可為了管理方便，也不能違反法律法規。