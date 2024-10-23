我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曲怡文提案 限付酒店式遊民所補助

ASML執行長：美無論誰當總統 將對中加大力度施壓並設限

首個中製操作系統 華為鴻蒙5.0登場 全球第3大行動作業系統

記者林茂仁／綜合報導
中國科技巨頭華為22日發布鴻蒙作業系統Harmony OS 5.0，這是獨立於Android架構而自主開發的作業系統。圖為華為常務董事余承東在深圳發布會上發表演說。（新華社）
中國科技巨頭華為22日發布鴻蒙作業系統Harmony OS 5.0，這是獨立於Android架構而自主開發的作業系統。圖為華為常務董事余承東在深圳發布會上發表演說。（新華社）

華為22日晚間發表純血鴻蒙作業系統Harmony OS 5.0，強調系統底座全部自研，這是中國首個國產行動作業系統，也是繼蘋果iOS安卓系統後，全球第三大行動作業系統。

央視報導，華為此前已經發表過的鴻蒙作業系統，由於系統底座仍使用部分AOSP開放源代碼，而不得不相容部分安卓應用軟體。而此次發表的原生鴻蒙，實現系統底座的全部自研，系統的流暢度、性能、安全特性等提升顯著，也實現中國國產作業系統的自主可控。

華為終端BG董事長董事長余承東介紹，此次發表的原生鴻蒙在續航時間、安全和隱私保護等方面均屬於行業前列，當前，每天上架的應用軟體，幾乎每天迭代更新一次。

據瞭解，目前已經有超過1.5萬個鴻蒙原生應用和服務上架，覆蓋18個行業，通用辦公應用覆蓋全國3800萬家企業。原生鴻蒙降低接入新系統的難度和成本，流暢度提升30%，很多應用App一天一個版本迭代更新。

同時，原生鴻蒙實現手機、平板、汽車座艙等多設備、多場景的互聯互通。目前，支援鴻蒙系統的設備數量已超過10億個，註冊開發者675萬人。同時，華為已經和全國超過300所大專院校展開合作，進一步加快技術研發和迭代速度。

專家介紹，作業系統的搭建，都需要基於一套技術內核。過去的作業系統，基本上都是由Unix和Linux兩大內核研發而來，包括蘋果iOS和安卓系統，如果再基於這兩個內核進行研發，技術底座就不具備自主性。而這次的原生鴻蒙，讓中國第一次擺脫了內核的依賴，創造了一個「鴻蒙內核」。

中國科學院資訊工程研究所研究員徐震說，有了自主性，就可以去有效地解決安全性。因為底下的東西如果不是你自己的，你說我要做個防護，人家不同意你是幹不了的。

有了自己的一個基礎平台，在上面就可以設計很好的架構，可以把用戶資料保護得非常好，網路連接保護得非常好。

另外一個作業系統國產化的難點，在於用戶。如果所有的軟體發展者，都只在原有的安卓、蘋果iOS系統上進行研發迭代，即便技術研發實現突破，仍然無法形成中國自主可控的行動作業系統。

所以，此次國產作業系統的發表，背後是中國相關產業的全面發展。

安卓 華為 iOS

上一則

全球城市指數 北京第6 上海晉升5位衝上第8 創新高

下一則

促蘋果AI落地中國? 庫克再訪京 尋找中國廠商合作尚無成果

延伸閱讀

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制
殖利率走升 美股早盤盡墨 台積ADR跌逾1%

殖利率走升 美股早盤盡墨 台積ADR跌逾1%
小米成功試產首款3奈米晶片 恐被美國盯上

小米成功試產首款3奈米晶片 恐被美國盯上
美調查間接出貨華為？台積急滅火：遵循所有法規

美調查間接出貨華為？台積急滅火：遵循所有法規

熱門新聞

年輕人「將行李穿在身上」。（取材自中新經緯／皮皮供圖）

中國年輕人搭廉航 流行將「行李穿身上」 行李箱少了四、五斤

2024-10-18 06:30
現任北京大學光華管理學院金融學的美籍教授佩蒂斯（前左）在北京地鐵遭到一名中國男子（前右）挑釁，佩蒂斯隨後起身將對方暴打一頓。（取自X影片）

北京男地鐵上挑釁美籍北大教授 反遭「上勾拳」暴打一頓

2024-10-18 00:30
吉林長春一名24歲男子，多次從高空向下投擲物品，並因此造成一死一傷，遭判處死刑立即執行。（圖／取自觀察者網）

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

2024-10-21 14:56
受中國消費者需求低迷影響，LVMH的產品銷售下滑。圖為北京一處購物中心內的LV專賣店。（路透）

中國奢侈品市場變化 敲響警鐘

2024-10-20 10:40
Rick Owens(左)與Michele Lamy及Fecal Matter品牌的兩位創辦人一起參觀紫禁城，卻遭到警衛驅離。(取材自Instagram)

衣容不整？美名設計師遊故宮被趕 警衛：換普通服裝再來

2024-10-18 07:30
9月27日，廣東拱北海關查獲一男子身上藏20萬美元現鈔出境。（取材自中國海關總署微信公眾號）

急著把錢帶走？中國又查獲攜帶巨額現鈔闖關出境

2024-10-20 03:50

超人氣

更多 >
「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌

「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌
CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...
麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院

麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院
他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一

他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一
金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制