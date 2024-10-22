學校午餐留給殘疾母親吃 河南小二男童吃剩飯感動全網

河南一名二年級男孩將午飯送給智能障礙的媽媽吃，自己在食堂吃剩飯。（視頻截圖）

河南 南陽一名國小二年級的男孩，每天將正餐讓給患有智能障礙的母親吃，自己則吃剩飯，其孝順的行為在網路上傳開，被稱為「兒食剩骨，正餐奉母」，也引發許多善心人士捐贈食物與生活用品給男孩一家。不過由於各界愛心踴躍，男孩一家表示，家裡已堆滿物資，希望外界不要再捐，避免浪費。

綜合頂端新聞、九派新聞報導，南陽市淅川縣毛堂鄉一名小二男孩，每天把在學校獲得的午餐帶回家，給患有智能障礙的母親享用，自己則在食堂吃剩飯。男孩這份孝心感動全網，被網民稱為「第25孝：兒食剩骨，正餐奉母」。

男童的母親。（視頻截圖）

隨著事蹟的廣泛傳播，許多好心人紛紛伸出援手，向男孩一家捐贈了各種生活物資，包括大米、食用油、麵粉等日常生活必需品，還有鮮肉和麵條等食材，以及過冬所需的衣物，如羽絨服、秋衣秋褲等。

愛心人士崔先生表示，他們開車三個多小時，將募集到的捐贈物資送到男孩家中，目前男孩家已經堆滿了來自全國各地的捐贈物品，「看到男孩一家收到物資後露出的笑容，他覺得一切都值得」。

崔先生說，村裡的村書記說，會妥善管理這些來自各地的愛心物資，確保能真正幫助男孩一家。

值得一提的是，捐贈者中還有一位來自台灣的李女士，她同樣被男孩的孝順之舉所感動。崔先生表示，他代表廣大的網友，希望這份愛心能長久持續下去，為男孩一家帶來更長遠的關愛。

崔先生表示，目前孩子家裡已經堆滿物資，其家屬希望暫時不要再捐贈，避免浪費，個人也希望大家能給更長遠的關懷。