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見偶像C羅 安徽小伙騎行1.3萬公里 歷時半年多

中國新聞組／北京22日電
小宮（左）與C羅（右）的合影。（取材自極目新聞）
小宮（左）與C羅（右）的合影。（取材自極目新聞）

來自安徽的00後小伙「小宮」終於見到偶像C羅，也實現今年3月定下的目標——從中國騎自行車到沙烏地阿拉伯。這一路，他騎行整整1萬3000公里，用時6個月20天。

極目新聞報導，「小宮葡萄牙之旅（騎自行車找C羅）」21日在短視頻平台分享一組照片。照片當中，小宮和國際足球巨星C羅合影，C羅在小宮的球衣和橫幅上簽下了自己的名字。照片的配文寫道：「我見到了我的英雄：克里斯蒂亞諾·羅納爾多。」

小宮表示，他帶著自行車從俱樂部大門進到了足球項目部的門口，在現場等了四個小時，終於圓夢。C羅在訓練結束後主動找到小宮，並向他問好，給他簽名，跟他合影。

據報導，C羅簽字的橫幅上寫著中文「我夢寐以求，是真愛和自由」，還有密密麻麻的簽名。據小宮介紹，這是很多朋友的名字，他們也都是C羅的粉絲。在簽名合照時，自己心跳得飛快，直到合完影還覺得是在做夢。

小宮做的這場夢始於很久之前，他的短視頻帳號，記錄自己從今年3月開始騎行直至10月到達沙烏地阿拉伯的日常，視頻的IP地址也從安徽、山東，慢慢變為甘肅、新疆。之後，他出了國，IP地址又顯示為哈薩克、伊朗、卡達……最後在10月10日這天，小宮抵達距離中國1萬多公里遠的沙烏地阿拉伯。

10月19日，在同為C羅粉絲的Apple姐幫助下，小宮第一次現場看到利雅德勝利隊的比賽，見證C羅的第907粒進球。小宮難掩喜悅，在看台上激動地慶祝。

Apple姐透露，小宮目前正在考慮辦去葡萄牙的簽證，下一步很可能要去C羅的家鄉。

據了解，小宮是一名「00後」，之前在安徽合肥工作，去年離職後，一直計畫著騎車來找自己的偶像C羅。

回憶起自己的騎行之旅，小宮說自己從不後悔：「既然已經出來了，我就必須要到達我的目的地。」

小宮規畫的騎行路線。（取材自極目新聞）
小宮規畫的騎行路線。（取材自極目新聞）

C羅 沙烏地阿拉伯 足球

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