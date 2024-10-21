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川藏公路此生必駕 騎士憶20年前路爛：現在到拉薩只要四天

記者謝守真／四川雅安即時報導
大陸資深摩托車旅行騎士楊蜀普表示，多年前看過一部台灣電影，幾個老頭突然重新騎上扔掉好幾年的摩托車，沿台灣公路騎行，「為之振奮」，盼未來能像主角一樣，在台灣享受公路騎行快感。(記者謝守真／攝影)
大陸資深摩托車旅行騎士楊蜀普表示，多年前看過一部台灣電影，幾個老頭突然重新騎上扔掉好幾年的摩托車，沿台灣公路騎行，「為之振奮」，盼未來能像主角一樣，在台灣享受公路騎行快感。(記者謝守真／攝影)

川藏公路建成通車70周年之際，大陸資深摩托車旅行騎士楊蜀普回憶起往事時表示，20年前，從四川雅安出發前往拉薩，當年需費時九天才可到達，如今僅需四天。另，他提到台灣公路時想到台灣電影《不老騎士》稱，多年前看過一部台灣電影，幾個老頭突然重新騎上扔掉好幾年的摩托車，沿台灣公路騎行，「為之振奮」，盼未來能像主角一樣，在台灣感受公路騎行快感。

第五季「掌上蜀show」兩岸媒體活動21日在四川雅安市舉行啟動儀式。四川省台辦副主任孫樹學在儀式上指，「掌上蜀show」兩岸媒體活動始於2018年，至今已舉辦到第五季，活動緊扣四川「五區共興」發展策略（「五區」即：成都平原經濟區、川南經濟區、川東北經濟區、攀西經濟區、川西北生態示範區），每年聚焦一區凸顯地方特色、時代特色，冀透過活動能讓各界更了解四川、大陸，及了解四川和大陸的發展機遇。

孫樹學續稱，今年是川藏公路1954年建設至今的70周年，川藏線過去就叫作康藏線，現在也可以叫318線，「國道318從上海到西藏，上海到西藏的318公路，中點也在這裡（四川雅安）」。他再說，讀萬卷書行萬里路，「我們的萬里路318線有1萬公里」，318公路1萬公里的一半即5000就在雅安，因此把本次儀式放在雅安啟動。

川藏公路最初起點位於四川雅安，隨後延長至四川成都，終點位在西藏拉薩，是大陸國道318的一部分。1950年4月，大陸官方動工興建，1954年12月25日康藏公路與青藏公路同時全線通車，直到1969年修建完成。

如今，大陸國道318已成為熱愛自駕遊民眾心中的「此生必駕」公路之一，同時也成為遊客熱門打卡點。楊蜀普說，在20年前作為大陸摩托車進鎮首批騎士，從雅安為出發點，一路往「心中嚮往的地方－西藏拉薩」，想去體驗當地風土民俗，不過，當年用時共計九天，「因為20年前這條路相當的爛，一點不好走」，如今僅需四天就可以到達。

楊蜀普談到台灣的公路時向記者稱，聽過濱海公路也考慮過要去那騎車，非常希望有天能到台灣走一走，「因為我還有好多朋友在那」，去看看結交多年的新竹好友，「但（去台灣）這個願望一直沒有實現」。他稱，對於兩岸的期待，是「永遠的和好」，兩邊的人民「心是相通的」。

另，他還提到，多年前看過一部台灣電影，不記得確切名字，但裡面有「六個老頭突然把扔掉好幾年的摩托車全部弄出來，騎上自己心愛的車，沿著台灣的沿海公路騎行，這使我非常振奮，就想有朝一日我也能到台灣去騎行」。

川藏公路建成通車70周年之際，第五季「掌上蜀show尋美川藏線」兩岸媒體活動21...
川藏公路建成通車70周年之際，第五季「掌上蜀show尋美川藏線」兩岸媒體活動21日在四川雅安市舉行啟動儀式。(取自川關新聞)
圖為四川省台辦副主任孫樹學。(記者謝守真／攝影)
圖為四川省台辦副主任孫樹學。(記者謝守真／攝影)

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