也太擬真？重慶火鍋店老闆娘扮「美女機器人」發傳單

重慶火鍋店老闆娘扮機器人發傳單。(視頻截圖)

近日，重慶街頭一台美女機器人在那兒發傳單。平時見到發傳單很多人都是面無表情地躲開、憋著嘴說不要，但這次卻引來路人圍觀。

綜合大象新聞、香港 01報導，在網傳視頻中可見，重慶街頭日前出現「美女機器人」在街頭發傳單，精緻的皮膚、火辣的身材，一出現便讓路人紛紛駐足觀看這個相當「擬真」的機器人，吸引了不少路人搶著拿傳單。

「美女機器人」穿著紅色長袖皮外套及紅色短皮裙在街邊發傳單，皮膚也做得相當真實，路人皆被這個「仿真」機器人吸引，有的路人甚至直勾勾的盯著，似乎在想：她到底是真人還是假的。

據報導，這名「美女機器人」是一位火鍋店老闆娘，在社交媒體上也小有名氣，甚至還上過不少節目，她以前是街舞專業，且平常就喜歡機械舞，在店內更是常扮成機器人來服務客人。這次將發傳單及表演結合，不只成功提高品牌知名度及曝光率，同時也讓顧客在接收傳單的過程中能感到更加有趣。老闆娘還上過節目表演機器人。