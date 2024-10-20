「現在CPI太低了」專家揭中擴內需問題：金融才能增量

中國今年前三季消費者物價指數（CPI）僅上漲0.3%，反映整體內需消費低迷。（新華社）

中國國家統計局日前公布第三季經濟成長率（GDP）年增4.6%，略高於市場預期，但較上一季放緩，顯示經濟環境挑戰不減。中國經濟專家指出，如何擴大內需是宏觀經濟中最主要的問題，而擴大內需要從擴大消費開始，如果只是把錢分給老百姓，所造就的消費總量是一樣的，只有金融才能增量。

中國今年前三季居民消費物價指數（CPI）年增0.3%。觀察者網報導，中歐國際工商學院教授盛松成在「經濟季度觀察．圓桌縱橫談」活動指出，中國目前的消費數據雖然已經有所改善，但仍不盡人意，「過去長期以來，我們最害怕CPI太高，但現在是CPI太低了。」

他還觀察到，今年3月以來，城市CPI年增速持續低於農村，相當罕見，「說明城市居民的消費能力實際上是有限的，消費力是不足的。」

盛松成指出，中國今年第三季產能利用率為75.1%，低於正常水準，顯示中國目前面臨的問題主要是投資 相對過剩、消費相對不足，所以產能利用率才會下降。他點出，消費是為有效投資和長期經濟成長提供基礎和方向，因此需要更多關注需求端，尤其是居民部門的消費，「如果消費持續低迷，也會影響企業投資。」

廈門大學教授趙燕菁也認為，如何擴大內需是宏觀經濟中最主要的問題，「中國經濟的問題不是生產，是生產出來的東西賣不出去」。他認為，很多人想擴大消費的辦法是從財政端發力，政府把錢分給老百姓，但這實際上是轉移財富，消費總量是一樣的，只有金融才能增量。

盛松成指出，可以考慮讓資金「直達」居民消費領域來促進消費，例如除了下調存量房貸利率，還可以考慮將個稅起徵點提高至人民幣8000元等。中金公司首席經濟學家彭文生則指出，可考慮降低社保繳費費率等措施。

外資方面，中國商務部 數據顯示，今年前八個月實際使用外資金額較去年同期下降31.5%。面對外資外遷，中國宏觀經濟研究院研究員張燕生認為，「穩外資最好的策略就是把經濟搞好。中國經濟搞好了，外資自然會留在中國。」

隨著第三季經濟數據發布，加上中國官方近期推出一系列刺激經濟措施，外界開始關注全年GDP增長5%的目標能否順利達成。

彭文生直言「財政發力」是重點。興業銀行首席經濟學家魯政委亦指出，現在市場關注的焦點在財政政策上，「後面（經濟）怎麼走？很大程度上和有沒有實質性的增量財政政策有關。」趙燕菁則認為，實現經濟成長目標，最關鍵是房地產 市場止跌穩定。