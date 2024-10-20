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煤氣大爆炸 浙江勇媽強忍劇痛把孩子抱開 自己60%燒傷進ICU

中國新聞組／北京20日電
母親不顧自己全身燒傷，第一時間將孩子抱起轉移到安全地帶後才打電話求救。（視頻截圖）
母親不顧自己全身燒傷，第一時間將孩子抱起轉移到安全地帶後才打電話求救。（視頻截圖）

近日，發生在浙江諸暨的一起煤氣爆炸事故牽動了很多網友的心，事故中，一位母親在廚房做飯時遭遇煤氣爆炸，站在門口的孩子在爆炸的威力下被彈至兩三米開外，廚房內已經受傷的母親忍著劇痛，將被爆燃衝擊波擊倒的兒子抱離危險區域，隨後才開始打電話求救。

來源：YouTube

綜合媒體報導，視頻在網絡上流傳後，這位母親在意外發生後第一時間抱孩子的舉動讓無數網友動容，不少網友表示，「為母則剛」、「母愛是偉大的」。

視頻中受傷的母親叫黃家梅，黃家梅的丈夫許先生說，妻子目前收治在浙大二院，全身燒傷面積超60%，萬幸的是，孩子並沒有大礙。

許先生說，「送上120車，她痛得要命，但是嘴巴裡還在喊著『寶寶，寶寶』。嘴巴裡就念著『照顧好寶寶，照顧好寶寶』。我愛人的燒傷面積達60%-70%，燒傷程度是二級到三級。醫師也幫忙看了一下小孩，小孩子就背後一道劃傷。」

目前，黃家梅正在ICU接受治療，許先生18日說，「現在，她恢復得還可以，精神狀態比昨天好多了。當時進ICU的第一件事，就是要看寶寶的視頻，看到幾秒鐘的時候，整個人都抽搐了，直到看到小傢伙在跟別人玩在鬧的時候，這四天第一次有了笑容。」

醫師表示，經過幾天緊急治療，黃家梅仍處於燒傷後的危重狀態。10月19日進行入院後的第一次手術。

據悉，黃家梅全身燒傷面積超60% ，現在仍未完全脫險，手術總費用約50萬元（約7萬美元），已收到大量好心人捐款。

監控畫面顯示，廚房突然爆炸。（視頻截圖）
監控畫面顯示，廚房突然爆炸。（視頻截圖）

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