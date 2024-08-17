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飯圈文化讓賽場變戰場 中國乒乓球協會發文強烈譴責

記者陳湘瑾／即時報導
本次巴黎奧運8月3日女子單打決賽，孫穎莎球迷拿應援物歡呼，導致現場吵嘈聲不斷，當陳夢拿下冠軍登上頒獎台時，孫穎莎球迷的噓聲更是一度蓋過現場司儀聲音。（取材自瀟湘晨報）
本次巴黎奧運8月3日女子單打決賽，孫穎莎球迷拿應援物歡呼，導致現場吵嘈聲不斷，當陳夢拿下冠軍登上頒獎台時，孫穎莎球迷的噓聲更是一度蓋過現場司儀聲音。（取材自瀟湘晨報）

中國體育圈「飯圈文化」問題越演越烈。中國公安機關近期會同相關部門依法打擊整治體育領域飯圈違法犯罪行為。中國乒乓球協會並在8月17日於官網發布聲明表示堅決支持，並強烈譴責任何違法犯罪行為。

中國乒協在聲明中說，「飯圈」亂象已經嚴重干擾中國乒乓球隊的正常訓練和比賽，對運動員、教練員與管理人員的工作、生活、家庭產生極其負面的影響，更造成惡劣社會影響。針對在網路空間及其他社會公共場所，任何對中國乒乓球隊或其成員進行辱罵、詆毀、誹謗或其他形式的惡意攻擊行為，協會將依法收集證據，並追究相關組織和人員的法律責任。

中國乒協表示，作為一支充滿團結精神的隊伍，中國乒乓球隊衷心感謝社會各界人士的關心與厚愛，並期望與大家攜手合作，共同營造清朗網絡空間。中國乒乓球協會將繼續致力於中國乒乓球事業健康發展，進一步弘揚新時代中華體育精神的新風貌，助力體育強國建設，全力為祖國和人民贏得更大的榮譽。

新京報指出，2016年里約奧運後，中國國乒隊成為飯圈文化滲透的「重災區」。在本次巴黎奧運8月3日女子單打決賽上，孫穎莎球迷拿應援物歡呼，導致現場吵嘈聲不斷，當陳夢拿下冠軍登上頒獎台時，孫穎莎球迷的噓聲更是一度蓋過現場司儀聲音，還有球迷跑到球員教練的社交平台留言指責。微博4日因此公告，清理違規內容12000多條，不同程度禁言300多個違規帳號。

樊振東、馬龍、王楚欽、孫穎莎、陳夢、王曼昱等中國乒乓球的主力隊員均受飯圈文化困擾。中國乒協主席劉國梁和國乒領隊何瀟今年初便先後表態，堅決抵制飯圈文化，為選手創造優良潔淨的環境。業內人士指出，一方面，「飯圈文化」的極端化傾向，導致粉絲間的對立與衝突，破壞和諧觀賽氛圍。賽場變成戰場，觀眾不再是為了欣賞比賽而來，而是為了支持某一方而吶喊助威，甚至不惜用言語攻擊對方選手。

新京報報導，甫拿下巴黎奧運男子單打金牌的樊振東，他在今年3月初參加WTT（世界桌球職業大聯盟）新加坡大滿貫前去看泰勒絲演唱會。隨著樊振東早早止步第2輪，部分球迷質疑他因為賽前觀看演唱會影響狀態，開始在網上惡意帶節奏。樊振東不得不通過社交媒體表示，在賽場外有限的私人時間裡，他只是一名普通青年。一周後，樊振東更表示自己的身份證被洩露，導致不法分子在網上惡意傳播造謠，對他和家人造成極大心理傷害。

巴黎奧運 新加坡 泰勒絲

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