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奧運冠軍開課 陳夢培訓乒乓球20天收9000元

中國新聞組／北京15日電
在本屆巴黎奧運，乒乓球好手陳夢取得2枚奧運金牌。(新華社)
在本屆巴黎奧運，乒乓球好手陳夢取得2枚奧運金牌。(新華社)

在本屆巴黎奧運，乒乓球好手陳夢取得2枚奧運金牌為中國爭光，她在2022年11月開辦的陳夢（國科大）乒乓球特色學校再次引發關注。暑假20天的短期訓練營收費9000元(約1256美元)，吸引不少想培養孩子練乒乓球的家長關注。

來源:YouTube

封面新聞報導，負責招生的教練告知，學校的乒乓球部分是與陳夢聯合創辦的，分長期訓練模式和短期訓練營，長期訓練模式每月訓練費4000元，不包含食宿等其他費用，上午時間學習文化課程，下午3點至7點半，進行乒乓球訓練。短期訓練營以寒暑假為例，10天起報，10天營每天費用500元，20天營每天費用450元，包括食、宿、訓。

陳夢在乒乓球特色學校。(視頻截圖)
陳夢在乒乓球特色學校。(視頻截圖)

陳夢乒乓球特色學校的學生。(視頻截圖)
陳夢乒乓球特色學校的學生。(視頻截圖)

從天眼查App獲悉，青島夢海圓文化傳播有限公司已成功註冊1枚「陳夢」商標，國際分類為教育娛樂。近期，該公司申請的健身器材、日化用品類「HOPE WANG」商標已成功註冊。

該公司成立於2017年11月，法定代表人為逄敏（陳夢母親），經營範圍包括文藝創作、教育諮詢服務、文化娛樂經紀人服務等，由逄敏和陳樑（陳夢父親）共同持股。

近幾年乒乓球運動火熱，除了陳夢以外，不少乒乓球名宿、教練都開辦了乒乓球相關的學校或訓練館。

在本屆巴黎奧運，乒乓球好手陳夢取得2枚奧運金牌。(新華社)
在本屆巴黎奧運，乒乓球好手陳夢取得2枚奧運金牌。(新華社)

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