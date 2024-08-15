瀋陽男在大連跳下海救2人 「要謝就謝任賢齊」任賢齊回應了

任賢齊的粉絲在遼寧大連海邊救起溺水的父子倆。(取材自紅星新聞)

任賢齊一名柳姓粉絲，近日在遼寧省大連市下海救起遭遇溺水險境的父子倆，談及救人的行為時，柳先生表示：「要謝就謝任賢齊吧。」這一事件迅速引起網友熱議，也登上當地新聞和熱搜版面。

紅星新聞報導，任賢齊最近正在大連舉行演唱會，他特地在自己的社交帳號上發文向柳先生致謝，並表示希望柳男聯絡自己的工作人員，「我有禮物送給你」。原來，這名柳姓粉絲10日帶著全家人從瀋陽出發去大連看任賢齊演唱會，在海邊意外碰上父子倆溺水，成功救了少年一命。

報導說，因為買的是10號晚上的票，當天下午，柳男一家人就先轉去大連金石灘遊玩。事發時，柳先生正和妻子、女兒在海邊玩耍，聽到有人呼救。他發現海裡有兩顆腦袋浮浮沉沉，疑似溺水。二話不說，跳入海中救人，1分鐘後成功救起兩人。

談及救人之舉，柳先生笑稱：「要謝就謝任賢齊吧！任賢齊不來大連開演唱會，我也不會來。」網友紛紛@任賢齊，「必須給大哥免門票啊」、「希望任賢齊能夠看到這個視頻」。