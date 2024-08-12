亡妻最愛看花 重慶90歲老翁每年在她墳前種滿花海

90歲的老人在妻子過世後，仍然為她種花多年。（視頻截圖）

重慶有一名老人，不顧已經90歲的身體，仍堅持每年都要回山上老家種花，這片花海從老家門前一路延伸到亡妻墳前，只因為他的妻子生前最喜歡看花。老人談及愛妻仍會眼眶泛淚，並透露女方以前是大戶人家的「小姐」，卻沒有嫌棄他是個「窮小子」，「我一輩子都感念她」。

重慶日報報導，90歲的鍾祖照老家在重慶巫溪大山深處，雖然他的兒子常常將他接到幾公里外的新家同居，讓老父親享兒孫天倫之樂，但鍾祖照仍時常堅持返回老家種花。

「不管是生是死，都不會怪罪兒女」，鍾祖照說，雖然走路要靠拐杖，仍會自己拿著鋤頭上山種花，包括百日菊、大麗花、蜀葵、木春菊等，各式鮮花逐漸在一棟黃泥巴土牆房前綻放。

90歲的老人在妻子過世後，仍然為她種花多年。(取材自重慶日報)

鍾祖照的妻子陳輝香18年前因病過世，長眠於老家附近的山坡上。談到愛妻，鍾祖照紅了眼眶，手指著不遠處的墓碑說，自己已經走不上去了，但「花，她看得到，她的墳就在跟前」。他說，兩人於1962年結婚，當時妻子是「大戶人家小姐」，自己只是個窮小子，「她沒有嫌棄我，為我生兒育女，我一輩子都感念她」。雖然很多往事已記不清，但他深深記得，亡妻生前最喜歡花。

老人妻子的墳墓就在山坡上。(取材自重慶日報)

鍾祖照的鄰居胡世康表示，有一次，鍾祖照在鬆土時從坡上滾了下來，「他倒在地裡，眼神呆滯望向天空，鋤頭卻握得緊緊的。我都以為他要走了，沒想到，又挺了過來」。鍾祖照也明白自己年事已高，估計大概明年就無法再回來種花了。

鍾祖照的兒媳婦李邦彩表示，公婆一輩子待在大山務農，「婆婆生前特別喜歡鮮花，尤其是生病後，花朵更是成為她抗擊病魔的精神支撐，只要一看到花，就會笑。婆婆生病後，父親就開始種花，只為博得婆婆一笑」。她也提到，之後他們將把老父親接回家，明年接力上山種花，續寫浪漫。