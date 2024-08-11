全紅嬋遇挫折「不內耗」 透露紓壓方法：路過的狗也罵兩句

中國跳水好手全紅嬋在巴黎奧運上拿下兩面金牌，賽後她受訪透露如何排解訓練時的壓力。（新華社）

中國跳水好手全紅嬋 在今年巴黎奧運 上拿下兩面金牌，其中在女子10米台項目以425.60分衛冕。她在賽後受訪時談到私下如何排解壓力，稱跳水跳不好的時候會「罵街」，連「路過的狗都要罵兩句」。率真的回應讓許多網友看了笑說「好可愛」、「不內耗」。

綜合媒體報導，今年17歲的全紅嬋跳水動作完美，被譽為擁有「水花消失術」、「教科書」等級，不只背負著為中國奪金的壓力，也被全世界關注，壓力自然不小。全紅嬋在巴黎奧運期間受訪時表示，面對訓練中的挑戰和挫敗感，她承認有時會情緒失控，甚至路過的小狗也會成為情緒發洩的對象。

全紅嬋說，「跳不好的時候，我會罵街」，但記者似乎一時聽不懂，追問為什麼？全紅嬋回應，「因為我要發洩，要發洩一下自己啊，憋著多難受啊」。

中國跳水好手全紅嬋在巴黎奧運上拿下兩面金牌，賽後她受訪透露如何排解訓練時的壓力。（新華社）

全紅嬋說，如果訓練中遇到大的挫折，回家後會與他人交流，通過「吐槽」來放鬆心情。被記者問到是吐槽自己還是別人，全紅嬋一開始回「不好說吧」，一旁的隊友陳芋汐 則爆料，全紅嬋的發洩十分徹底，「走過的易拉罐都要踩一腳」。全紅嬋也笑說，「路過的狗都得罵兩句」。

對此，網友們紛紛表示，「太可愛了路過的狗都想罵兩句，像不像平常工作不順心的大家呀」、「現在的記者已經跟不上00後的表達了」、「沒事 狗狗聽不懂」、「內耗，不存在的」。