清華校友想學醫 再戰高考沒被任何學校錄取

李龍稱自己未被任何學校錄取。（取材自魯中晨報）

35歲清華大學畢業生李龍為了一圓學醫夢，今年再度挑戰高考 想重返母校學醫，但由於成績不構理想，只填報了北京大學醫學部和北京中醫藥大學的醫學相關專業，他近日在個人社交帳號上發布視頻，稱自己最終沒有被任何一所學校錄取。

九派新聞報導，在視頻中，李龍表示考前給自己定的目標是下限650分，上限700分，這次在語文和物理這兩個科目上「翻車」。

李龍介紹自己的高考成績為626分，在2024年黑龍江參與高考的19萬人中排4000多名。「這次高考，自己確實是輸了。認輸但是不服輸，我一定會證明自己的。」李龍表示：「這次高考成績，是自己最後幾十天參加模擬考以來最差的成績了，並且是斷崖式的下跌。」他認為，可能還是因為自己準備得不夠充分。

視頻中，李龍在談到志願填報時表示：「只填了兩個醫學院的相關專業，不會出現錄取了不去讀書，浪費別人名額的情況。」

2008年，李龍以695分考入清華數理基礎科學實驗班，彼時因家庭原因放棄學醫。如今35歲，李龍決定為夢想奮鬥重考清華學醫。

李龍在高考前100天開始備考，他表示，「不管最終的結果是怎麼樣，我都是能接受的」。