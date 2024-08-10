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中國肯德基開始限醬 只有兩種產品能附蘸醬

記者陳湘瑾／即時報導
近日，有中國網友發現，肯德基開始限醬。（觀察者網）
近日，有中國網友發現，肯德基開始限醬。（觀察者網）

近日，有中國網友發現，肯德基開始限醬，陸媒詢問肯德基官方客服，對方回應，確實是最近一個月新出的規定，除了薯條和黃金雞塊之外，其他產品目前是沒有蘸醬的。

根據中國網友提供的圖片顯示，近期收到的肯德基外賣袋上標註「您購買的肯德基產品，我們只有薯條和黃金雞塊送一份蘸醬」。

東方財經詢問肯德基官方客服，對方表示，「黃金雞塊給的是甜辣醬和糖醋醬，薯條給的是番茄醬，其它的產品目前是沒有蘸醬的，額外蘸醬的話需要和餐廳去商量的。」對於薯條是否能配雞塊醬，對方表示，「沒有辦法給的，現在薯條標配的是番茄醬。」

根據觀察網報導，不少網友對此規定感到不滿，有網友表示，「只是不主動提供，但備注或者去前台索要番茄醬，店員還是會給的。」也有網友表示，自己沒點薯條與黃金雞塊，但點了很多其他食品，向店員「軟磨硬泡了十幾分鐘，愣是不給，最後乾脆假裝聽不到，不回應」，最後當自己對著店鋪拍照，準備給差評並投訴的時候，店員又追出來表示，可以提供醬料。

更有部分網友稱獲「內部消息」，肯德基即將對所有醬料單獨收費。行業普遍認為，這是肯德基嚴格控製成本，從而維持連鎖門店高效運轉的措施之一。亦有部分聲音認為，肯德基是出於減少浪費、提高不同門店產品口味標準化的原因。截至目前，肯德基官方並未給予任何回應。

中國肯德基也曾在今年2月在全國實行打包服務費，對外送保溫袋進行保溫升級，並提供專人打包服務，會根據消費者點的餐點酌情收取打包服務費。每筆訂單打包服務費最多人民幣9元(約1.26美元)，不含外送費。

肯德基

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