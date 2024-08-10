首善變首富 拼多多黃崢身家486億美元 躍中國最有錢人

拼多多創始人黃崢躍居中國首富。（中新社資料照片）

根據最新公布「彭博億萬富翁指數」，中國電子商務平台拼多多 創始人黃崢以486億美元（約人民幣3464億元）的身價，超越占據榜首3年的農夫山泉 創始人鍾睒睒（474億美元），成為中國新首富。值得一提的是，黃崢41歲時先後辭去拼多多CEO和董事長之職，捐出名下市值千億的股份，成為「中國首善」。

綜合中央社、金融界報導，從全球排名來看，黃崢位居彭博億萬富翁指數榜第25名，其資產大約是全球首富特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）的五分之一。鍾睒睒則以474億美元居第26名。

黃崢曾任谷歌產品經理，並與谷歌全球副總裁李開復一起參與谷歌中國的初創，據黃崢本人所述，他在27歲時便基本實現財務自由。黃崢在2015年創立拼多多，以鉅額折扣和種類繁多的產品，打造一個對消費者極具吸引力的電商平台。

2020年黃崢卸任拼多多CEO，捐出名下價值千億的股份，成為「中國首善」。拼多多財報顯示，截至2024年2月29日，黃崢在拼多多的持股比率為25.4%，而近年來拼多多股價大漲，帶動黃崢身價一路暴漲。自2022年3月15日每股23.21美元的低點以來， 拼多多股價一路走高，截至8日收盤，拼多多股價衝上138.02美元，大漲近500%，總市值來到1916.78億美元。儘管拼多多近期股價因為與商家的矛盾而有所波動，但從近5日走勢來看，拼多多股價正在重回上漲趨勢。

拼多多股價走升部分原因來自海外業績利多，旗下平台Temu在2022年於美國成立，憑藉在中國製造和運送的超低價商品，在美國擁有忠實顧客，更成為拼多多的第二成長曲線。據滙豐此前估計，在美國、歐洲和亞洲的發達市場，Temu有望獲得3%-6%的市場份額。2023年，Temu貢獻了拼多多總收入的23%，2024年這一數字有望升至43%，並在2025年超過50%。

相較之下，農夫山泉近半年陷入一系列輿論風波。今年2月，娃哈哈創始人宗慶後去世，在引發各界追思的同時，對於農夫山泉「討伐」的聲音悄然出現。爭議集中在農夫山泉創始人鐘睒睒此前曾在娃哈哈任職，但因疑似「沖貨」等違規行為遭到開除。在他進軍桶裝水之時，又以貶低「純凈水」吹捧「天然水」作為營銷手段，遭到娃哈哈等69家純凈水廠商的聯合抵制。

除此之外，農夫山泉又接連遭遇綠茶包裝「媚日」及溴酸鹽等風波，衝擊股價表現。wind數據顯示，近250日內，農夫山泉股價已下跌32.66%。農夫山泉9日港股收盤價為港幣28.95元（下同，約3.72美元），總市值為3255億元。

其餘排名居前的中國富翁，包括騰訊創始人馬化騰和字節跳動創始人張一鳴，分別位居彭博億萬富翁指數榜第32、33名，在中國富翁排名第3、第4，身價均在400億美元以上。