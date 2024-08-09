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世界最小恐龍足跡化石現身中國 單腳長度僅1至3厘米

中國新聞組／北京9日電
恐龍復原圖。（取材自新華視點／受訪者供圖）
恐龍復原圖。（取材自新華視點／受訪者供圖）

中國科研團隊近日在甘肅省臨夏回族自治州的臨夏世界地質公園內，新發現一組五枚小型恐龍足跡化石。經專家初步判斷，這組化石為白堊紀時期的微小型恐龍足跡化石，是世界上已發現的最小的恐龍足跡化石之一，單枚足跡長度大約1至3厘米。對照以往類似發現，表明微小型恐龍在同期可能有更大的分布，具研究重要意義。

據新華視點報導，這次是由黃河三峽大景區管委會恐龍博物館的工作人員發現，由於近期持續降水，恐龍博物館工作人員在地質公園內一處剝落的岩體表面，發現了一組五枚恐龍足跡化石，單枚足跡長度大約1至3厘米。

恐龍專家、中國地質大學（北京）副教授邢立達初步判斷，這組化石為白堊紀早期的微小型恐龍足跡化石，是世界上已發現的最小的恐龍足跡化石之一，也是首次在中國西北發現微小型恐龍足跡化石。「新發現在科學研究和科普上都非常有價值，通過這些化石，我們可以從另一個維度來了解恐龍的小型化，恐龍小型化是恐龍演化為鳥的要素，是一個非常重要的演化事件」。

新發現的微小型恐龍足跡化石。（取材自新華視點／受訪者供圖）
新發現的微小型恐龍足跡化石。（取材自新華視點／受訪者供圖）

邢立達並表示，「白堊紀時期的微小型恐龍足跡化石最早於我國四川盆地發現，後來在我國山東省、南韓等地也陸續發現過。近日在臨夏的新發現，很可能表明這類足跡在同期有更大的分布，對研究這些區域的生物地層學、地質年代和恐龍多樣性都有重要意義」。

從20世紀90年代末開始，科研人員陸續在臨夏州永靖縣發現了總量2000餘枚的劉家峽恐龍足跡化石群，該足跡化石群分異度高、保存清晰且多層位出現。

邢立達介紹，通過觀察發現，新發現的微小型恐龍足跡的造跡者速度不快。「這一地層岩面有很明顯的波痕構造，說明微小型恐龍足跡造跡者是在水邊活動，還有很多水鳥足跡化石跟它在一起，這是一個非常典型的組合，跟我們在其他幾個地區的發現是一致的」。這些足跡不僅能反映恐龍日常的生活習性、行為方式，還能解釋恐龍與環境的關係。

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