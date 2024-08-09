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中成功測試「高速飛車」 時速1000公里 比民航機還快

中國新聞組／北京9日電
2023年中國科幻大會展示的「高速飛車」。（新華社資料照片）
2023年中國科幻大會展示的「高速飛車」。（新華社資料照片）

中國磁懸浮列車發展跨大步，俄媒揭露，中國已成功測試「高速飛車」，目標速度為每小時1000公里，比民航機還快。

環球時報引述俄羅斯「生意人報」網站6日報導指出，這種超高速客運列車在2公里長的低真空管道中進行試驗。這個超高速低真空管道磁浮交通系統不與地面軌道接觸，而是通過列車自身和軌道上的強力磁鐵懸浮起來。據悉，試驗車輛在測試過程中實現了穩定懸浮，並能夠在軌道上安全停止，與特斯拉執行長馬斯克之前試圖打造的「超迴路列車（Hyperloop）」項目類似。馬斯克的夢想藍圖原打算連通洛杉磯和舊金山，但據彭博社報導，負責該計畫的公司已於2023年底關閉。

俄羅斯超凡汽車公司創始人安德烈·季諾維也夫認為，中國的磁懸浮列車更有前景。他說：「利用磁墊使列車移動的技術看上去很有前景，特別是與中國應用的低真空相結合。列車行駛的管道中幾乎不含空氣，這顯然可減少或消除阻力，使列車前進的耗能更少。」

季諾維也夫指出，磁懸浮列車的優點還在於，列車有可能大幅提速至每小時1000公里，如果這一目標得以實現，任何民航飛機都無法與之匹敵。

俄高等經濟學院運輸經濟與運輸政策研究所教授米哈伊爾·布林金相信，磁懸浮列車從技術上看很有意思，但近期還不可能與民航飛機競爭。他說：「多年來，不少國家都在進行這方面的試驗。」

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