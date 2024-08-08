陳夢被造謠陪睡、王昶下機被圍堵…北京出手整治飯圈文化

張博恒、王昶等選手被堵在機場。（取材自南方都市報）

中國演藝圈「飯圈文化」近日蔓延到巴黎奧運 的選手，不僅乒乓女單金牌得主陳夢遭網暴，體操選手張博恒和羽球 選手王昶7日還一度因粉絲太瘋狂，受困機場廁所，連行李都差點擠沒了。公安部近日再度出手整治「飯圈」亂象，點名體育「飯圈」，宣布已拘捕一名29歲的北京女球迷，並稱近年已對數百名擾亂違法粉絲進行拘留、罰款等行政處罰，嚴打「飯圈」行為。

綜合媒體報導，乒乓女單金牌戰由陳夢對上孫穎莎，陳夢以4：2奪金。不過賽事中國球迷一面倒支持孫穎莎，有網民在微博 平台發表詆毀選手和教練的訊息。警方後來將29歲賀姓女子抓獲。

北京警方未透露賀女在微博發表了什麽詆毀言論。不過搜狐網指出，賀女「就是那個用最惡毒的語言來侮辱奧運冠軍，造謠陳夢與教練馬琳有不正當關係的人」、「一頓牢飯恐怕是免不了。」

此外，中國體操與羽毛球選手自巴黎抵達北京首都機場，大批粉絲聚集。「張博恒在機場寸步難行」、「張博恒被堵首都機場廁所」等話題在網路引發熱議，王昶剛出機場，就被大量女粉絲圍堵狂追，最終在安保人員的護送下離開。

王昶事後在微博回應此事稱「行李差點都給我擠沒了。」呼籲粉絲們尊重選手的私人空間。

7日首都機場公安局發文呼籲「理智追星，還航站樓順暢有序」，並表示，近年來該局已對數百名擾亂公共場所秩序、侵犯隱私的違法行為人進行了拘留、罰款等行政處罰。

中國體育界近年出現「飯圈化」現象，是一種狂熱支持者的情感表現。官方認為，「飯圈」亂象蔓延，今年5月，國家體育總局表示，要堅決抵制畸形的「飯圈文化」，呼籲球迷應該學習觀賽禮儀。