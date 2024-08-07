學生熱中「買谷子」800元算小食量 動漫周邊產品成錢坑

正在買「谷子」的學生。（取材自央廣網）

「微信 收款411元（人民幣，下同，約57.3美元）」、「收款59元」，北京一家商家的收款提示音不斷響起，一群學生熟練地掏出手機結帳，他們熱中蒐集的是動漫 的盲抽「吧唧」（二次元術語，即徽章，音譯自badge），除此之外，鑰匙扣、玩偶等各式「谷子」（goods，泛指動漫、遊戲周邊產品）也是熱銷商品，有人一口氣就花了800多元，「初高中生買谷子」的話題更屢登熱搜榜。

央廣網報導，在北京商場內一家「谷子店」，14歲的初中生陳悠（化名）拎著的兩個包中裝滿了動漫周邊，她表示，這次買谷子花了800多元，用的是過年的壓歲錢，家長不會干涉。

「我這買得不算多，算是『小食量』。」陳悠說，今年4月份，她才開始入坑，至今花了1000多元。「在班裡，一半同學都買谷子，有同學買了幾千張吧唧。」

谷子店員工李蘭（化名）表示，多數孩子每次會花二、三十元買兩個吧唧或小手辦，也有孩子一次消費三、四百元。不過，個別家長也帶孩子到店裡購買，那就買得更多。

陳悠指出，「谷子」分為日產和國產，日產價格通常較貴，而平價谷子被稱為「普谷」，因為限量被炒至高價的谷子被叫作「海景」。今年3月，一枚直徑75mm、重20g的限量款吧唧就因拍出7.2萬元的價格而在互聯網引發關注。

「吧唧」，一塊小小的鐵皮徽章，為什麽會讓青少年們如此癡迷？最多的回答是「覺得開心，會有滿足感」。

「我買的時候，心裡很開心。買回家擺出來，看著更開心，讓我感覺很滿足。」陳悠說，自己的性格比較內向，平時喜歡看動漫和小說，朋友不多，僅有的兩個朋友也喜歡買谷子。16歲的段萱（化名）也說，幾十塊錢買個吧唧並不是很貴，「我購買的是情緒價值。」

山東省婦女兒童工作委員會智庫專家泰祺表示，今年以來，他收到了很多家長對孩子買谷子的諮詢。他認為，青少年對二次元商品如此熱中，背後具有多種因素。「當青少年在學業發展、人際關系等現實需求不能得到滿足時，對他們來說，通過某些亞文化結識具有相同特徵的夥伴成了一種依托。對某些青少年而言，這是一種精神寄托。」泰祺說。