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政商流行「摜蛋遊戲」拉關係 官媒連3天批頹廢之風助長躺平

中國新聞組／北京7日電
中國官員和商界這兩年流行玩撲克牌「摜蛋」遊戲，圖為成都市棋院今年4月舉辦「摜蛋」培訓班。（中新社）
中國官員和商界這兩年流行玩撲克牌「摜蛋」遊戲，圖為成都市棋院今年4月舉辦「摜蛋」培訓班。（中新社）

官員和商界這兩年流行玩撲克牌「摜蛋」遊戲，它甚至被稱為「社交利器」。最近，官媒疑似為「摜蛋」降溫，北京青年報連三天發表署名文章，批評近年來盛行的「摜蛋之風」，指這款遊戲讓一些年輕幹部沉迷，助長「躺平之風」。據了解，黨政機關內部早就下禁令，不少國企也要求辦公區域不准打摜蛋。

綜合媒體報導，摜蛋遊戲由江蘇淮安人創始，在淮安話中「摜」是摔、砸的意思，「摜蛋」是打牌人將手中「蛋」（又稱「炸彈」）砸向桌面的動作。正如經典的橋牌，「摜蛋」由四名玩家分成兩組進行。玩家需使用兩副撲克牌，必須以更大的牌型壓制對方，最先把手中的牌出光者為勝，之後再計分升級。

「摜蛋」去年以來迅速從發源地江蘇走紅到全中國，從體制內官員流行到投資圈，據不完全統計，全中國有1.4億人玩此遊戲。甚至在昆山、蘇州、廈門等地，也有以兩岸交流名義舉辦摜蛋比賽。

黨媒北京青年報刊文指出，某大學教授不久前在學生畢業典禮上怒批當下摜蛋之風盛行，「是逃避之風、頹廢之風」，盼畢業生不要加入這一日漸膨脹的隊伍。

文章說，一些黨員幹部沉醉在摜蛋中不能自拔；更有一些單位形成了「社交壁壘」，不會摜蛋就融不進圈子；還有企業經營者不思提升競爭力，反而試圖利用摜蛋和官員拉關係。

文章批評摜蛋沉迷成為「躺平文化」的新變種，「奮鬥的激情在遊戲中消頹，拚搏的志氣在娛樂中喪失」，對個人和社會並非好事。

去年8月，路透報導指出，摜蛋遊戲的熱潮正逐漸席捲中國各地的企業界，部分原因是中國與最大貿易夥伴美國關係日益緊張，導致外資來源受限。一名遊說政府注資半導體、國防相關計畫的楊姓投資銀行家表示：「官員們都愛玩這遊戲，所以我們就陪著一起玩。」

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