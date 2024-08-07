中國隊陪練員好仙氣 獲封「乒乓劉亦菲」 還曾擊敗孫穎莎

中國乒乓國家隊陪練員王添藝神似劉亦菲，但美貌與實力兼具。(取材自微博)

在本屆巴黎奧運 ，中國隊的乒乓球選手孫穎莎奪得了女子單打銀牌以及混雙項目的金牌。但有眼尖的網友注意到，孫穎莎有一位超高顏值的陪練員，並將她封為中國乒乓球界的劉亦菲 。

中國青年報報導，這位陪練員叫王添藝，出生於2002年，是本屆中國女子乒乓球隊的四位陪練中最年輕的。她在團隊中的主要任務，就是與錢天一、石洵瑤、何卓佳這三位陪練員一起，模仿他國選手的打法，讓參賽選手練習對打。

生於山東濟南一個普通家庭的王添藝，從小身體瘦弱，因陪哥哥練球而喜歡上了乒乓球，在教練的慧眼栽培下，王添藝2012年10歲時進入山東魯能隊，曾獲青少年錦標賽亞軍，在2016年她進入中國國家隊。

王添藝雖然年輕，但是實力不可小覷。據報導，進入中國國家隊後，她在2019年的義大利 青少年公開賽獲得混雙冠軍，還曾經在2023年與劉丁碩搭檔，在中國的乒乓球全國錦標賽16強賽中擊敗過由王楚欽和孫穎莎組成的頭號種子組合。也在2023年12月的WTT支線賽杜塞道夫站，與何卓佳搭檔斬獲女雙金牌。