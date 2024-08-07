泳隊遭藥檢600次不忍了 中痛批美選手陽性仍參賽是「雙標」

中國「反興奮劑中心」6日發表關於巴黎奧運美國田徑短跑選手奈頓藥檢陽性聲明。圖為奈頓。（美聯社）

巴黎奧運 藥檢爭議愈演愈烈，中國反興奮劑中心（CHINADA）6日發長文反擊，稱美國田徑新星奈頓（Erriyon Knighton）年初藥檢呈陽性，仍獲准參加巴黎奧運是「典型的雙重標準」，反觀中國游泳隊今年來遭藥檢600次零檢出，砲轟美國反禁藥組織（USADA）將反禁藥問題政治化、鼓動美國政府動用司法和政治手段發起「長臂管轄」。

綜合明報、新京報報導，CHINADA發文質疑美國運動員奈頓參加巴黎奧運的正當性。文章指出，奈頓在今年3月26日被查出呈類固醇陽性，但USADA宣稱其陽性結果是由運動員食用了受汙染的肉類引起的，決定不對其實施禁賽處罰，並允許他最終代表美國參加巴黎奧運會。

然而USADA在面對中國游泳運動員興奮劑汙染事件時，卻表現出典型的「雙重標準」：一方面極力為本國運動員開脫，但另一方面卻漠視WADA多次解釋與瑞士獨立檢察官報告，指責中國反興奮劑中心和WADA一起「掩蓋真相」，要求對中國運動員實施制裁。CHINADA認為USADA無視國內問題反而執迷越界管轄，通過指摘中國以轉移視線是「赤裸裸的政治操弄和虛偽雙標」，嘴上倡導著維護公平純潔，實際行為卻背道而馳。

北京日報評論認為，美國在興奮劑檢測 方面充當「世界警察」，對其他國家公然「執法」，是「既當運動員、又當裁判員」。對於自家選手的「藥物豁免」疑雲隻字不提，是赤裸的暗箱操作。

西方運動員也對藥檢爭議發表個人想法。根據新加坡 「亞洲新聞台」（CNA）報導，美國泳將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）稱，不接受WADA對中國游泳運動員因食物汙染造成興奮劑檢測陽性的審查結果，「如果你檢測出陽性，就不應該回來參賽」。

英國「蛙王」比提（Adam Peaty）則表示對制度沒有信心，呼籲應進行更嚴格的藥檢，他說，「如果你作弊，那就是詐欺。這與登上頒獎台無關，因為無論誰參加比賽，我在腦中都會期待比賽必須是公平的。」生涯奧運金牌數來到第9面的美國隊選手德萊賽爾（Caeleb Dressel）看法相對謹慎，他說：「我們必須信任世界反禁藥組織…他們（中國隊）更加優秀，就這麼簡單。」

上海復旦大學國際政治系教授沈逸認為，歐美正濫用反禁藥議題塑造不利中國的輿論環境，競技體育就是大國戰略競爭的縮影，巴黎奧運僅是開端，以後會出現更多類似場景。環球時報則引述匿名體育專家稱，運動禁藥檢測本身是敏感、複雜的問題，很容易變成美國實施政治干預的工具。