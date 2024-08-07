我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中加州貝克斯菲地震5.3級 連二震南加有感

不是麥當勞 這家連鎖店票選為全美最佳早餐店

泳隊遭藥檢600次不忍了 中痛批美選手陽性仍參賽是「雙標」

中國新聞組／北京7日電
中國「反興奮劑中心」6日發表關於巴黎奧運美國田徑短跑選手奈頓藥檢陽性聲明。圖為奈頓。（美聯社）
中國「反興奮劑中心」6日發表關於巴黎奧運美國田徑短跑選手奈頓藥檢陽性聲明。圖為奈頓。（美聯社）

巴黎奧運藥檢爭議愈演愈烈，中國反興奮劑中心（CHINADA）6日發長文反擊，稱美國田徑新星奈頓（Erriyon Knighton）年初藥檢呈陽性，仍獲准參加巴黎奧運是「典型的雙重標準」，反觀中國游泳隊今年來遭藥檢600次零檢出，砲轟美國反禁藥組織（USADA）將反禁藥問題政治化、鼓動美國政府動用司法和政治手段發起「長臂管轄」。

綜合明報、新京報報導，CHINADA發文質疑美國運動員奈頓參加巴黎奧運的正當性。文章指出，奈頓在今年3月26日被查出呈類固醇陽性，但USADA宣稱其陽性結果是由運動員食用了受汙染的肉類引起的，決定不對其實施禁賽處罰，並允許他最終代表美國參加巴黎奧運會。

然而USADA在面對中國游泳運動員興奮劑汙染事件時，卻表現出典型的「雙重標準」：一方面極力為本國運動員開脫，但另一方面卻漠視WADA多次解釋與瑞士獨立檢察官報告，指責中國反興奮劑中心和WADA一起「掩蓋真相」，要求對中國運動員實施制裁。CHINADA認為USADA無視國內問題反而執迷越界管轄，通過指摘中國以轉移視線是「赤裸裸的政治操弄和虛偽雙標」，嘴上倡導著維護公平純潔，實際行為卻背道而馳。

北京日報評論認為，美國在興奮劑檢測方面充當「世界警察」，對其他國家公然「執法」，是「既當運動員、又當裁判員」。對於自家選手的「藥物豁免」疑雲隻字不提，是赤裸的暗箱操作。

西方運動員也對藥檢爭議發表個人想法。根據新加坡「亞洲新聞台」（CNA）報導，美國泳將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）稱，不接受WADA對中國游泳運動員因食物汙染造成興奮劑檢測陽性的審查結果，「如果你檢測出陽性，就不應該回來參賽」。

英國「蛙王」比提（Adam Peaty）則表示對制度沒有信心，呼籲應進行更嚴格的藥檢，他說，「如果你作弊，那就是詐欺。這與登上頒獎台無關，因為無論誰參加比賽，我在腦中都會期待比賽必須是公平的。」生涯奧運金牌數來到第9面的美國隊選手德萊賽爾（Caeleb Dressel）看法相對謹慎，他說：「我們必須信任世界反禁藥組織…他們（中國隊）更加優秀，就這麼簡單。」

上海復旦大學國際政治系教授沈逸認為，歐美正濫用反禁藥議題塑造不利中國的輿論環境，競技體育就是大國戰略競爭的縮影，巴黎奧運僅是開端，以後會出現更多類似場景。環球時報則引述匿名體育專家稱，運動禁藥檢測本身是敏感、複雜的問題，很容易變成美國實施政治干預的工具。

中國「反興奮劑中心」6日發表關於巴黎奧運美國田徑短跑選手奈頓藥檢陽性聲明。圖為奈...
中國「反興奮劑中心」6日發表關於巴黎奧運美國田徑短跑選手奈頓藥檢陽性聲明。圖為奈頓。（美聯社）

巴黎奧運 檢測 新加坡

上一則

美運動員「紫臉」是螢幕偏色？ 中體育官員「恨國言論」被查

延伸閱讀

巴奧／尋求男籃5連霸 杜蘭特成奧運美國隊得分王

巴奧／尋求男籃5連霸 杜蘭特成奧運美國隊得分王
也看奧運？ 劉昊然「解密」：臉紅沒事 別紫了就行

也看奧運？ 劉昊然「解密」：臉紅沒事 別紫了就行
谷歌巴奧小鳥主題妙趣橫生 塗鴉奧運小遊戲正當時

谷歌巴奧小鳥主題妙趣橫生 塗鴉奧運小遊戲正當時
巴奧／連三屆親吻拳擊擂台謝幕 陳念琴萬分感恩

巴奧／連三屆親吻拳擊擂台謝幕 陳念琴萬分感恩

熱門新聞

巴黎奧運會跳水女子雙人10米台，中國隊組合陳芋汐/全紅嬋獲得冠軍。圖為全紅嬋在賽後展示自己的背包。（中新社）

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

2024-08-02 15:19
網友笑稱「全紅嬋把廣式鬆弛感帶進奧運」。(取材自大河報)

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

2024-08-06 07:30
伊利提前恭喜孫穎莎乒乓女單奪金，但孫後來輸給隊友陳夢，拿銀牌。（取材自微博）

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

2024-08-04 03:20

經濟學人：西方設貿易壁壘 中企贏下全球南方

2024-08-03 02:27
被稱為「戰狼」的中國外交部前發言人趙立堅，其妻子湯天如近日又曬出夫妻恩愛照。（取材自微博）

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

2024-08-06 11:10
萬科集團日前將東莞萬科中天•世紀水岸項目推出「買一套送一套」的活動，震驚業界。圖為萬科樓盤示意圖，非文中東莞項目。（中新社資料圖片）

房子買一送一 中國萬科為賣房出大招

2024-08-02 12:15

超人氣

更多 >
巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單
趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月
蛋吃太多？小心這5個危險副作用

蛋吃太多？小心這5個危險副作用
賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書

賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書
台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣

台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣