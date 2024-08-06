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異於富人移民新加坡 中國中產階級選大馬 3年人數倍增

編譯季晶晶／綜合外電
過去三年來，住在馬來西亞的中國公民人數增加了一倍。(美聯社)
過去三年來，住在馬來西亞的中國公民人數增加了一倍。(美聯社)

中國經濟增長放緩以及對商業採取更加嚴厲的態度，促使愈來愈多的中國公民到海外尋求新生活。金融時報報導，過去三年，住在馬來西亞的中國公民人數增加了1倍，保守估計有15萬人，甚至可能高達20萬人，遠高於2022年的大約8.2萬人。

不同於中國的有錢人透過投資移民湧向新加坡、馬爾他、葡萄牙和希臘等國，新遷入馬來西亞的中國人多半來自中產階級家庭，或者迴避西方國家反華情緒的學生。他們認為馬來西亞較實惠、大學入學競爭沒那麼激烈，而且不像在美國或澳洲「每天被挑出來妖魔化」。中國人已經成為馬來西亞外國學生和長期居民裡最大的族群。

官方數據顯示，去年有4萬4043名中國學生進入馬來西亞高等教育機構，比起2021年增加35%。馬來西亞有250多所國際學校，預料學生帶來的資金流將繼續。而持有長期居留簽證的中國移民已超過5萬6000人。

此外，中國投資者也為外籍人士人數的激增作出了貢獻。一名中國貿易官員稱，目前在馬來西亞的中國公司業主、經理和工人約有4萬5000人，而2021年估計只有1萬人，馬來西亞中國企業家聯合會的一位代表說：「每周都有新人到來。」

許多中國留學生被較低的學費和較少的入學競爭所吸引，尤其中學的增長速度更快，所占的比例在10%到30%之間，總人數達到2500人，幾乎是2021年所記錄人數的3倍。

泰國先前也出現華裔移民均迅速增加的現象，曼谷法政大學人員說，估計2022年新移民有11萬到13萬人來自中國。兩者遇到的「同化」問題，程度不同，主要是大馬僅有3400萬人口，不到泰國7200萬的一半，而且大馬對種族分歧問題較敏感，多數族裔穆斯林馬來人抵制華裔居民的影響力增加。

移民 投資 華裔

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