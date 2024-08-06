「千帆星座」1箭18星 中國版星鏈搶攻2.3兆商機

中國「千帆星座」計畫首批衛星將以一箭18星方式發射升空。根據規畫，未來將打造約1.5萬顆低軌寬頻多媒體衛星的組網。（取材自央視畫面）

特斯拉 執行長馬斯克創立SpaceX，旗下星鏈（Starlink）在衛星通訊領域發揮強大影響力，中國急起直追，建立「中國版星鏈」，搶攻2.3兆人民幣（約3226億美元）的商業太空 市場商機。有「中版星鏈」之稱的「千帆星座」計畫（又稱G60星鏈計畫）首批組網衛星將在山西太原發射，此次發射以「一箭18星」的配置升空入軌。

財聯社報導，「千帆星座」計畫由上海市政府支持的上海垣信衛星科技公司於2023年啟動建設，其包括第三代衛星系統，採用全頻段、多層多軌道星座設計，從整體規畫看，預計今年完成108顆衛星發射，到明年底提供區域網路覆蓋，到2027年提供全球網路覆蓋，目標在2030年前實現建成1.5萬顆低軌寬頻多媒體衛星組網，以提供中國用戶更為廣泛且高品質的衛星電話通訊服務、寬頻網路服務。

財通證券 研報指出，此次「一箭18星」將有助於降低衛星發射成本，並進一步驗證中國火箭的運載能力。而「G60星鏈」的實施意味著中國衛星上網產業鏈進一步擴容，未來衛星技術在手機創新、自動駕駛、防災減災、網路等市場的開拓有望加速推進。

千帆星座屬於低軌衛星，具有軌道低、重量小，衛星造價和發射成本較低，落地信號強度更高，可改善遮擋遮蔽條件下定位效果，提升可用性、抗干擾和反欺騙能力，由於運行速度快，加快高精度定位收斂時間，用戶體驗更優。

除了「G60星鏈」，中國還有中國星網公司的GW星座和藍箭科技旗下鴻擎科技的Honghu-三星座，皆達「萬星星座」規模。

「商業航太」是去年底中共中央經濟工作會議提出要打造的戰略性新興產業之一。根據中商產業研究院報告，中國今年太空市場規模將達2.3兆元，另據科技諮詢機構泰伯智庫測算，商業太空將迎來黃金發展周期，明年市場規模有望高達2.8兆元。

從投資層面來看，民生證券研報認為，短期來看前端運載火箭技術及相關產業鏈有望率先受益，同時太空飛行器領域的衛星生產製造環節將有望依託商業太空進程提速而加速放量。

據上海證券報報導，負責衛星製造的上海格思航天表示，生產一顆衛星只需要1到1.5天，今年計畫交付50到70顆衛星，此後將年產能增至270顆，「一箭18星」成功後將會嘗試「一箭36星」、「一箭54星」。天兵科技創始人康永來表示，大規模衛星組網發射需求激增，火箭發射企業努力降低成本、提高發射頻次和運力。