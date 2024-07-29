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武大雷軍班 平均分超過681分 投檔線直逼清華北大

中國新聞組／北京29日電
武漢大學雷軍班今年首次招生，圖為雷軍在武大演講。（取材自極目新聞）
武漢大學雷軍班今年首次招生，圖為雷軍在武大演講。（取材自極目新聞）

武漢大學雷軍班今年首次招生，校方透露受到眾多絕對高分考生的關注及青睞，部分省市投檔線直逼清華、北大。

快科技報導，武漢大學本科生院副院長、招生工作處處長吳奕表示，在湖北，雷軍班錄取最高分688分、位次為128位，平均分超過681分；在山東，雷軍班錄取分為682分；在湖南，雷軍班錄取平均分超過673分。

雷軍班在山東計畫招生數量僅有一名，在山東的投檔線直逼清華北大的錄取分數；作為對比，2023年，清華大學在山東省的錄取分數線為691分。據了解，2023年北京高考：685分能上清華大學，683分能上北京大學。

雷軍是武大1987級計算機系校友、小米集團創始人、董事長兼首席執行官。2023年11月29日，武漢大學迎來建校130周年，雷軍個人向母校捐贈13億元人民幣（約1.79億美元）。

中國教育在線報導，為什麼「雷軍班」能夠超越眾多頭部985高校，吸引眾多高分考生？從學校此前官宣的培養特色及網民評論來看，主要有以下幾點原因：熱門、前沿的專業領域，硬核的師資力量；靈活、多元的培養方式；可以對接小米等頭部企業開展深度校企合作等就業方面得天獨厚的優勢。

此前報導，武大雷軍班今年首次招生，計畫招生30人，一半對高考招生，一半面向全校新生二次選拔。武漢大學雷軍班學生，從本科生階段起均安排進入小米等頭部企業實習，參與一線高水平課題研發。每一位雷軍班學生會配備產業導師、學業導師和工程導師；雷軍班達到學業標準的學生可100%保研、100%直博，且100%資助學生國際交流與研修。

武漢 小米 高考

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