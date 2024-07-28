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湖北外賣小哥被小區保安鎖腳 網炸鍋「把人當狗拴」

中國新聞組／北京28日電
一名外賣小哥被小區保安「鎖腳」。（取材自黑龍江日報）
一名外賣小哥被小區保安「鎖腳」。（取材自黑龍江日報）

有網民近日在社交媒體發布視頻稱，一名外賣小哥進小區送外賣，卻被保安鎖腳。網上一片罵聲，「這是把人當狗拴，太不尊重人了」、「限制人身自由屬於違法」、「底層互害」。

來源：YouTube

黑龍江日報報導，事發地為湖北武漢光谷匯景小區，事發時間是7月23日。一位當地的外賣小哥表示，他在騎手群裡看到了那段視頻，顯示一名穿著外賣騎手服裝的男子的左腳腳踝被一個有長柄的工具夾住，而這個工具握在一名穿著疑似保安制服的男子手中。那名疑似保安的男子稱「他闖崗啊」。視頻拍攝者回應，「他闖崗你也不能這樣對待人」，並讓那名被夾住的外賣小哥報警。

「有點不尊重人了。」這名外賣小哥表示。

據報導，武漢光谷匯景小區的物業服務企業是武漢市萬科物業服務有限公司，該公司一位工作人員發布了此事的情況說明：為維護小區正常的公共秩序，為小區居民創造一個安全、舒適的居住環境，小區出入口實行登記制度（可使用二維碼掃碼登記），外來人員需要辦理登記方可進入小區。

針對網上說的事情，起因為美團外賣小哥進入小區時不配合進行登記，經過安全員勸阻後依然選擇闖崗進入小區，安全員為了避免與外賣小哥發生衝突，使用了安全工具來制止外賣員進入，希望外賣小哥登記後進入小區。目前外賣小哥及安全員已達成和解，對於雙方存在問題都彼此表達了歉意。

對此，北京張鐵雁律師事務所律師宋書國表示，小區安全員沒有執法權，其用工具控制外賣小哥的做法侵犯了他人的人身權，涉嫌違法。

武漢

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