三中全會沒提解方 「習式蕭條」成潮語 批「當局挽救經濟不力」

中國房地產一蹶不振，圖為民眾在北京一售樓處瞭解樓盤信息。（中新社）

剛結束的中共 20屆三中全會，被認為未對經濟困境提出有效解方，讓不少民眾失望，網上出現最新潮語「習氏蕭條 」，表達對當局挽救經濟不力的不滿。「習式蕭條」反映的是經濟萎靡，據統計，已有7000個知名品牌和大型商場結束營業，數以百萬失業大軍和追討欠薪的民眾走上街等，累積的絕望情緒也導致「斷交社保潮」。

自由亞洲電台報導，總結中國過去半年的經濟表現，除樓市繼續一沉不起，而消費零售增長持續放緩，至少逾105萬間餐飲店倒閉，等於每開1間新舖，就有0.8間店消失；近7000個知名品牌和大型商場結業，包括上海地標「梅龍鎮伊勢丹百貨」。數以百萬失業大軍和追討欠薪的民眾走上街，就連民眾的「失業金」和銀行定期存款，最近都被削減；而累積的絕望情緒令「斷交社保潮」升溫。北京四通前創辦人批評，現在中國在習近平 領導下進入「垃圾時間，大勢已去」。

以往人山人海的深圳、東門老街等「網紅」景點，如今與「蕭條」、「冷靜」、「空城」字眼畫上等號，甚至成為大陸網上熱搜詞。一線城市上海亦身陷「蕭條」，最近當地商業地標之一的「梅龍鎮廣場」張貼通知於8月1日起歇業。早在6月底，梅龍鎮伊勢丹百貨終止營業，標誌其見證了中國經濟過去27年從繁華到迅速衰敗的過程。

據報導，網紅「祁連莫問劍」在網上貼出官方數字，指上海6月消費下跌6.3%的統計數字，「國家說是GDP 5%的增長，但是我們作為還算是有技術含量的製造業卻感受到一片蕭條，未來發展會怎樣，前所未有的迷茫」。

在三中全會前，民眾仍寄予期待，認為中共起碼會推出一些制止經濟斷崖式下跌的措施。但最終令市場大失所望。

美國「對話中國」理事會成員關堯表示，習近平政權從來都是把所謂的國家安全置於經濟之上，這是中國經濟衰敗的主要原因。「大量失業、年輕人找不到工作，樓市、股市低迷，導致了中國內地不滿情緒不斷激增，網上也出現了很多新詞，比如說『習近平式蕭條』這類新詞，這當然反映了民眾對習近平的不滿。 」