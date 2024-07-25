高考「釘子戶」唐尚珺考了16次 今年錄取華南師範

唐尚珺曾被中國政法大學、重慶大學、廈門大學、上海交通大學等高校錄取，因為「清華夢」或對被錄取的專業不夠喜歡，他多次放棄進入大學。(取材自九派新聞)

35歲廣西男子唐尚珺多年參加高考 並被多所名校錄取，但因他一再堅持「非清華不讀」，又被稱為「高考釘子戶」。今年第16次參加高考的唐尚珺近日發文稱，他已被廣東廣州的華南師範大學錄取，感謝大家關心。但隨後又說，今年是否會去讀大學，還需要思考，「我也在問我自己」。

九派新聞報導，唐尚珺日前在個人社交平台稱，「已被華南師範大學信息工程專業錄取，感謝大家關心」。唐尚珺曬出的錄取信息查詢顯示，其檔案狀態已被華南師範大學錄取，專業名稱是信息工程。

唐尚珺在接受採訪時表示，他填報華南師範大學志願時，分別填報了化學、信息工程、環境科學、數學與應用數學四個專業。其中化學和數學與應用數學為師範類專業，這兩個專業也是他更喜歡的。

被詢問如果被華南師範大學錄取，他會選擇去讀大學嗎？唐尚珺回答說，如果他被化學和數學與應用數學兩個專業之一錄取的話，就覺得可以接受，被另外兩個專業之一錄取的話會再考慮。

另據香港 01報導，唐尚珺稱，此前填報的第一志願是數學，第二志願是化學。至於今年是否會去讀大學，他則表示還需要思考，「我也在問我自己」。

唐尚珺曾被中國政法大學、重慶大學、廈門大學、上海交通大學等高校錄取，因為「清華夢」或對被錄取的專業不夠喜歡，他多次放棄進入大學。

在2022年，唐尚珺高考成績597分，被上海交大護理專業錄取，因為專業不合適他繼續選擇復讀。今年是唐尚珺第16次參加高考。