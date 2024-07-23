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中國「萌屬性」復古玩具店 暑假受歡迎

中國新聞組／北京23日電

走進位於廣西南寧的丘比百貨玩具店，琳瑯滿目的復古玩具引人注目，奧特曼、不二家、丘比娃娃等卡通玩偶擺放得整整齊齊。「我們推出原創脾氣招財貓玩具，不僅吸引熱中『集郵』的客人專程到店購買，還銷售到了日本。」店主葛太陽說。

中新社報導，隨著亞文化走向大眾，具有「萌屬性」的小眾復古店鋪和展覽在今年暑期受到民眾熱捧，成為熱中二次元的年輕人的打卡地。 

葛太陽經營的復古玩具店因「懷舊感」受到年輕人歡迎，店中所擺玩具均為她從世界各地「淘」回來的藏品，形態各異、產地不同，年輕人逛店時總能遇見熟知的動漫角色，從舊物玩具中勾起童年記憶。　　

據葛太陽介紹，由於出售的玩偶多為孤品，不少已停產數十年，難以重複塗裝「圈粉」中外玩具愛好者。

葛太陽認為，脾氣招財貓因生氣表情受熱捧，有態度的醜萌造型給人帶來放鬆感，符合年輕人以情感訴求為主的消費心態。　　

艾瑞諮詢發布的數據顯示，2023年大陸二次元行業規模同比增長27.6%，達到逾2200億元人民幣(約302億美元)。隨著二次元衍生品市場火爆，此類小商鋪正激活商圈活力。

在桂經營三家復古商鋪的蒙慧霞說，她銷售復古玩具、復古卡通裝飾品等舊物和時下火熱的「吉伊卡哇」等日本漫畫角色衍生品為主。

青少年們熱中二次元以及亞文化，有自己推崇喜歡的角色。」蒙慧霞表示，她曾在開店前赴上海等地考察，發現此類小眾店鋪客群具有較高消費力，部分顧客喜歡卡通舊物的習慣與當下人們喜歡火熱的玲娜貝兒、黃油小熊等網紅IP相契合。

日本 奧特曼 動漫

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