我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

手機話費「吃到飽」加州人每年多花245億

微軟大當機第3天 全美航班仍未恢復 有人飛機3度被取消

雅安山洪 村民在睡夢中被捲走 已搜尋10具遺體

記者謝守真／綜合報導
7月20日凌晨2時30分許，山洪暴發時，洪水沿著村莊前方的河道沖洩，部分居民尚在睡夢中被洪水捲走。（取材自觀察者網）
7月20日凌晨2時30分許，山洪暴發時，洪水沿著村莊前方的河道沖洩，部分居民尚在睡夢中被洪水捲走。（取材自觀察者網）

暴雨影響，四川雅安漢源縣馬烈鄉20日凌晨2時30分許，突然奔湧而來的山洪沖垮河邊房屋，連帶部分村民一起被洪水捲走。截至21日16時，已搜尋遺體10具，仍有29人失聯；412名受威脅群眾已安全轉移。

央視新聞指出，四川雅安漢源縣當局表示，20日當天共投入23支隊伍，1000多名救援人員，協調翼龍無人機、通訊無人機、長臂挖掘機、水下探測、緊急機械化橋、緊急通訊車等1500餘台（套）設備赴現場，全力進行失聯人員搜救、重點區域人員核查、受災民眾轉移等工作。

同時，雅安市緊急調撥500頂帳篷、3500床棉被、3500張折疊床、40個緊急照明燈和10個場地照明燈。目前，災區通訊、交通已基本恢復，電力正逐步恢復中。搜救工作仍在進行當中。

據澎湃新聞報導，7月20日凌晨2時30分許，山洪突發當下洪水沿著村莊前方的河道沖洩，一些村民尚在睡眠中就被洪水捲走。而這起發生在四川馬烈鄉新華村的山洪災害，目前當地仍在組織人員搜救及救災處置工作。

漢源縣緊急管理局通報，經初步排查，此次山洪造成30餘人失聯，40餘棟房屋受損。新華社20日晚表示，目前搜救4人，無生命危險。

曾任新華村村委會主任的王福超稱，「這洪水來得太急了」，「當時很多人都在睡覺，來不及跑。」多名村民證實，山洪暴發之前，由於連降暴雨，當地曾組織村民轉移安置到附近一所廢棄學校，但有些人不習慣而「溜回家」，結果遭遇山洪侵襲。其中，距離漢源縣城約40公里的新華村，位於一處山谷間，村前村後都是大山，全村約有1000多人。

王福超表示，「晚上突然就漲洪水了，河邊的房子都沖走了」，「老人小孩都有，具體人數還沒確定，現在還在找。」山洪暴發時的水位可能有幾公尺高，村裡30多位村民失聯。據悉，這是近兩日第二起因暴雨山洪導致有大量人員傷亡的災害。

洪水 暴雨 洪災

上一則

武漢環保婚禮 減碳1340公斤

下一則

中國頻頻測試各種無人裝備 「聯合軍演貼緊實戰」

延伸閱讀

烏克蘭軍方：俄國對基輔發動2周來第5次無人機攻擊

烏克蘭軍方：俄國對基輔發動2周來第5次無人機攻擊
陸抗議台日首度海上聯演 管碧玲：精進搜救不應被干擾

陸抗議台日首度海上聯演 管碧玲：精進搜救不應被干擾
未來戰爭新模式？解放軍頻頻測試各種無人裝備

未來戰爭新模式？解放軍頻頻測試各種無人裝備
四川雅安暴雨致30多人失聯：有人返家躲雨遇山洪

四川雅安暴雨致30多人失聯：有人返家躲雨遇山洪

熱門新聞

「汕頭好人」被指偷吃人妻，圖為涉事兩人。（取材自微信）

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

2024-07-20 08:30
患病女孩此前的生活照。（取材自紅星新聞）

女孩重病…鄰居捐款 愛心「紅包」被秒搶還退群

2024-07-19 09:30
昔日香港豔星彭丹(左)，出現在中國駐柬埔寨新任大使汪文斌抵達金邊機場的歡迎會上，引起網友爭議。（取材自X平台）

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

2024-07-16 08:40
中國郵輪今年暑假價格「大跳水」。圖為「藍夢之歌」號郵輪6月底從廣州南沙國際郵輪母港出發，搭載逾600名海內外旅客前往越南下龍灣。（中新社）

中國郵輪遊今年不見暑期旺季 7月降價大跌逾6成

2024-07-15 16:26
男子與其妻子的合照。（視頻截圖）

婚後發現新娘50歲 河南25歲新郎痛哭 照片曝光全網沸騰

2024-07-18 09:30
一些稀有卡牌價格不斐，仍吸引孩子們不斷「氪金」。（取材自微博）

「小馬寶莉」的誘惑：一張卡喊價16萬 有13歲女生一個月刷5萬買卡

2024-07-15 07:30

超人氣

更多 >
拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒
歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗

歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗
得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付

得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付
特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求

特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求
4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表

4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表